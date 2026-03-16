El Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental a Josemaría

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló que "esta aprobación demuestra que San Juan tiene la capacidad técnica e institucional para llevar adelante evaluaciones ambientales rigurosas en plazos razonables. Nuestro compromiso es que cada proyecto cuente con un control ambiental exigente, y que los procedimientos se cumplan con la seriedad que la actividad requiere".

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero se precisó que "esta actualización resulta fundamental porque permite corroborar cómo se viene aplicando la gestión ambiental, asegurar el cumplimiento de las exigencias definidas en la DIA y considerar la incorporación de cambios o hechos relevantes, tanto ejecutados como previstos, para el próximo período bianual".

Con esta aprobación, el Proyecto Josemaría mantiene la vigencia de su permiso ambiental principal, en el marco de un proceso que se distingue por la celeridad y rigurosidad de la evaluación durante esta gestión de gobierno.