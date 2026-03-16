El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería provincial, aprobó de manera conjunta la 1ra. y 2da. actualizaciones del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del Proyecto Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia, otorgando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. El Proyecto Josemaría forma parte del distrito Vicuña, uno de los principales distritos cupríferos del país.
El Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental a Josemaría
El Gobierno de San Juan aprobó la 1ra. y 2da. actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (IIA) para la explotación del Proyecto Josemaría.