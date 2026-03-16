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El Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental a Josemaría

El Gobierno de San Juan aprobó la 1ra. y 2da. actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (IIA) para la explotación del Proyecto Josemaría.

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería provincial, aprobó de manera conjunta la 1ra. y 2da. actualizaciones del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del Proyecto Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia, otorgando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. El Proyecto Josemaría forma parte del distrito Vicuña, uno de los principales distritos cupríferos del país.

La evaluación, iniciada el 20 de agosto de 2025, se realizó mediante la revisión conjunta y unificada de ambos períodos de actualización en aplicación del Decreto 07/2024, lo que permitió completar el proceso en un plazo inferior a los seis meses. Esta modalidad representa una mejora sustancial en la eficiencia operativa del procedimiento de evaluación ambiental, sin resignar el rigor del control exigido por la normativa vigente.

La actualización comprende la revisión de la gestión ambiental aplicada hasta esta instancia, la verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la DIA, y la identificación de hechos nuevos significativos —realizados o propuestos— para los siguientes dos años, conforme a la periodicidad bianual que establece la normativa para la actualización del Informe de Impacto Ambiental.

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El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló que "esta aprobación demuestra que San Juan tiene la capacidad técnica e institucional para llevar adelante evaluaciones ambientales rigurosas en plazos razonables. Nuestro compromiso es que cada proyecto cuente con un control ambiental exigente, y que los procedimientos se cumplan con la seriedad que la actividad requiere".

Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero se precisó que "esta actualización resulta fundamental porque permite corroborar cómo se viene aplicando la gestión ambiental, asegurar el cumplimiento de las exigencias definidas en la DIA y considerar la incorporación de cambios o hechos relevantes, tanto ejecutados como previstos, para el próximo período bianual".

Con esta aprobación, el Proyecto Josemaría mantiene la vigencia de su permiso ambiental principal, en el marco de un proceso que se distingue por la celeridad y rigurosidad de la evaluación durante esta gestión de gobierno.

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