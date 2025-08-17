El frente Fuerza San Juan eligió a sus candidatos: Andino a la cabeza

fuerza san juan (3)

Romina Rosas, intendenta de Caucete, completa la segunda posición de la lista. Su gestión al frente del municipio, junto a su experiencia política dentro del peronismo, la convierten en una figura clave para garantizar equilibrio territorial y presencia en el interior de la provincia.

fuerza san juan (2)

Por su parte, Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas, cierra la nómina como tercer candidato, sumándose en las etapas finales de la negociación. Su incorporación responde a un ofrecimiento del sector uñaquista, con el objetivo de incluir referentes de distintos espacios internos y lograr representación amplia dentro del Frente Fuerza San Juan.

La definición de esta lista refleja la complejidad de la interna peronista en San Juan, donde se confrontaron distintas fuerzas y liderazgos, incluyendo uñaquismo, giogismo y gramajismo. Mientras que el uñaquismo logró imponer a Andino como cabeza de lista, el giogismo quedó fuera de los primeros lugares, aunque se espera que pueda sumar nombres en los puestos siguientes, buscando equilibrio político y consolidación del frente provincial de cara a los comicios.

San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados: dos que dejarán los peronistas Allende y Aubone, y una que dejará la orreguista María de los Ángeles Moreno. Por eso, la elección y definición de los suplentes resulta clave para la representación provincial y la estrategia electoral del PJ en el Congreso Nacional.

Hasta el momento, los candidatos suplentes todavía se encuentran en negociación, con expectativas de que los distintos sectores internos del partido puedan aportar sus nombres, asegurando un equilibrio entre representatividad política, trayectoria y apoyo territorial. La información continuará actualizándose a medida que se concreten los nombramientos definitivos.

Por Gabriel Rotter.