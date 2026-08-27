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Detuvieron a un hombre acusado de ofrecer a dos hijos a cambio de un auto

La denuncia de la madre de los cuatro menores activó una investigación en Misiones. El sospechoso fue detenido durante un allanamiento y la Justicia analiza teléfonos celulares para determinar qué ocurrió.

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de intentar entregar a dos de sus cuatro hijos a cambio de un automóvil, luego de que la madre de los menores denunciara haber recibido un audio en el que habría expresado esa intención.

La investigación comenzó cuando la mujer, de 27 años, se presentó en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y contó que había recibido por WhatsApp una grabación en la que reconoció la voz de su expareja.

A partir de esa denuncia intervino el Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá, que ordenó distintas medidas para localizar al sospechoso, preservar elementos de interés y resguardar a los cuatro menores.

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El allanamiento terminó con un detenido

El operativo se realizó durante la noche del miércoles 26 de agosto en una vivienda del barrio Municipal. Allí, efectivos de la Unidad Regional XI detuvieron a Ramón V., de 38 años, quien, según la información policial, cuenta con antecedentes penales.

Además, personal especializado en Cibercrimen secuestró tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. Los investigadores buscan determinar qué comunicaciones existieron y reconstruir las circunstancias denunciadas.

Los cuatro hermanos quedaron bajo resguardo

Los menores tienen 11, 9, 5 y casi 2 años. Por disposición judicial, quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna y recibirán asistencia de profesionales. Según trascendió, los chicos estaban al cuidado de su padre debido a que la madre había atravesado una crisis de salud que había requerido su internación.

La causa fue encuadrada provisoriamente como supresión y suposición del estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución. Ahora la Justicia deberá establecer si el hombre efectivamente intentó concretar la entrega denunciada y qué alcance tuvo la situación.

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