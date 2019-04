El duro relato de la nena violada: "Dejaba que ese hombre me hiciera cosas para que no golpeara a mi mamá"

/// Marcela V. Silva





A una semana de que se conociera el caso de una nena de 11 años que fue abusada y embarazada por su padrastro, a quien además se le practicó un aborto no punible, antes de ser internada en el hospital Guillermo Rawson habría dicho que dejaba que la pareja de su madre le hiciera "esas cosas" para que no la golpeara. Ese relato no es menor y da un pantallazo sobre la situación de vulnerabilidad en la que vivían las mujeres en esa humilde casa, ubicada en el Médano de Oro.





La frase salió de la boca de la niña y fue contada según fuentes judiciales a un médico. Por ahora solo es el doloroso relato de la nena con el que cuentan, ya que en la Justicia no "está acreditado" que sea así. "No hay denuncia en contra del hombre de 40 años", dijeron fuentes judiciales a este diario.





De todos modos, expresaron que desde lo que se palpa hay un contexto de sumisión, afirmó Claudia Salica, fiscal de turno a sanjuan8.com. Además, algunos vecinos en dialogo con otros medios afirmaron que la mujer siempre estaba como "ausente".





Mientras tanto se supo que la mujer que se encuentra detenida en una comisaría y se la pasa llorando. Durante el fin de semana tuvo que ser medicada varias veces. Desde su familia materna nadie se acercó a visitarla y afirman que algunos de sus hermanos se encuentran detenidos en el Penal de Chimbas.





sanjuan8.com habló con un primo de la mujer y dijo que se enteró del caso por la llamada de este medio. El familiar dijo que luego de la primera comunicación se acercó hasta la casa de su tía, quien le afirmó que no quería saber nada de la situación. "Eran una familia complicada por eso decidimos alejarnos de ellos y cuando fui a ver a mi tía me dijo si te interesa anda y hacete cargo vos".





Proceso judicial





Durante la jornada del jueves, 4 de abril, pasaron por el Primer Juzgado de Instrucción dos docentes de la escuela a la que iba la nena. La maestra y el profesor de educación física prestaron declaración ante el juez. Se espera que los próximos días sean llamados a declarar el padrastro y la madre.





Mientras tanto se aguardan el ADN que Benito Ortiz solicitó se realice sobre el feto. El juez firmó su pedido cuando supo que el embarazo se iba a interrumpir ya que la imputación por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, se sostendrá con el resultado de ese estudio.