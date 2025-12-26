El comercio sanjuanino cerró una buena Navidad y mira con cautela Reyes

En cuanto al consumo, el calzado lideró el ranking de ventas, seguido por la regalería y la indumentaria. Un dato destacado fue el buen desempeño de las vinotecas, que lograron captar clientes a partir de promociones y ofertas especiales.

El uso de tarjetas de crédito volvió a ser predominante: entre el 70% y el 80% de las operaciones se concretaron bajo esta modalidad, principalmente con planes de 3, 5 y 6 cuotas sin interés. No obstante, Rodríguez advirtió sobre una señal de alerta: “Hay que tener cuidado, porque se nota saturación en las tarjetas y mucha gente está pagando solo el mínimo”.

Mirada hacia Reyes y competencia importada

Con la vista puesta en el Día de Reyes, el panorama se presenta más complejo. Si bien habrá oferta de juguetes económicos, Rodríguez definió al rubro como “muy complicado” por la fuerte competencia de los productos importados. “Hoy, a nivel país, el 70% de los juguetes que se venden son importados, y en San Juan ocurre lo mismo”, señaló.

A eso se suma el crecimiento de las compras directas al exterior. “Las páginas chinas incrementaron sus visitas un 240% en el último tiempo; el consumidor busca precio”, explicó. Según indicó, esta situación impacta de lleno en la industria nacional: “De cada diez máquinas de origen nacional, seis están paradas”, sostuvo, y apuntó a la presión fiscal como uno de los principales obstáculos para competir.

En ese contexto, adelantó que la Cámara trabaja en capacitaciones para comerciantes, con la visita de un especialista nacional, orientadas a mejorar la inserción en el mercado digital global. “Si el mundo está globalizado, yo también desde San Juan puedo poner mi empresa y salir a jugar”, afirmó.

Rodríguez también destacó el operativo de seguridad desplegado durante las compras navideñas, con fuerte presencia policial en zonas comerciales, lo que permitió intervenciones rápidas y brindó tranquilidad a comerciantes y consumidores.

Otro balance positivo

En la misma línea, el presidente de Comerciantes Unidos, Carlos Iramain, realizó un balance favorable y habló de una recuperación notable durante diciembre. “Ha sido algo muy bueno realmente. Agradecemos al público que ha concurrido a comprar y a los comerciantes que siguieron apostando”, expresó.

Iramain indicó que el ticket promedio rondó los $40.000, similar al del Día de la Madre, y explicó que el resultado combinó ventas de productos económicos con otros de mayor valor, principalmente en indumentaria y calzado. Destacó además un contexto de estabilidad de precios y una mayor equiparación entre comercios del centro y de otros departamentos.

Entre los factores clave mencionó las promociones 2x1, las cuotas sin interés, los descuentos por pago en efectivo y una iniciativa de la Cámara: la entrega de una botella de vino por compras superiores a $40.000, que adelantó el consumo navideño.

Según Iramain, las ventas superaron ampliamente a las del Día de la Madre, con comercios que agotaron stock, especialmente los días 23 y 24. De cara a Reyes, señaló que la juguetería y la indumentaria serán claves, mientras que la electrónica y artículos para el hogar siguen débiles, con una caída cercana al 10% interanual. Aunque diciembre no compensa la baja anual, coincidió en que dejó un respiro para encarar 2026 con mejores expectativas.