El CIMYN explicó las causas de la muerte de Alan

/// Por María Eugenia Vega

Fue un 31 de mayo cuando Alan sufrió el lamentable episodio en su escuela, mientras realizaban las prácticas previas a la promesa de Lealtad a la Bandera. El pequeño se puso a jugar con los compañeros cuando sufrió un accidente y cayó arriba de un palo. El hecho fue más serio de lo que creían. Se había perforado un intestino, pero en ese momento ni en la escuela, ni en su casa se dieron cuenta. Hasta que el niño comenzó con vómitos, fiebre y dolor abdominal. Cuando llegó a la guardia del CIMYN, descubrieron el problema. Una peritonitis complicaba su situación, pero los médicos detectaron esa situación a tiempo y pudieron salvarlo. Le aplicaron una bolsa de colostomía y lo mandaron a casa en buenas condiciones. Fue así como pudo realizar la promesa a la Bandera y seguir con la vida "casi" normal. Hasta que debió volver al hospital para la extracción de la bolsa y que, de esa forma, el intestino comience a funcionar de manera normal y a expulsar los líquidos regularmente. El calvario de la familia de Alan comenzó luego de esa operación.









"Cuando pasó a Terapia Intensiva hizo convulsiones durante 20 minutos. Luego hizo un paro respiratorio e ingresó en asistencia ventilatoria mecánica. Todo fue muy rápido. Empezó a tener signos clínicos de muerte cerebral, porque no tenía respuesta", explicó Pardini, quien sostuvo que no encontraron la razón que justifique las convulsiones que padeció. "Alan nunca tuvo fiebre. Además él no ingresa en el rango etario de los niños que pueden hacer convulsiones por fiebre", remarcó Pardini. Es que el pequeño salió muy bien, la primera vez, del hospital. Las complicaciones se presentaron como consecuencia del "estatus" de convulsiones, que provocó falta de oxígeno, que tuvo cuando debió ser sometido a su segunda intervención para la extracción de la bolsa de colostomía. Después de eso, no despertó más.





