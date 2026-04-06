Tras la autopsia, el caso Quiroga cambia de rumbo: qué se sabe

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En paralelo, también se confirmó que las personas que habían sido demoradas en los primeros días de la investigación ya recuperaron la libertad, luego de que se evaluara su situación en función de las nuevas evidencias incorporadas a la causa.

Con este nuevo escenario, el foco de la investigación se centra ahora en reconstruir con precisión los últimos movimientos de Quiroga. En ese marco, uno de los elementos clave será el análisis de una cámara de seguridad ubicada en la zona, que podría aportar información determinante para establecer si el fotógrafo llegó solo al lugar donde fue hallado o si existió la participación de terceros.

Los investigadores también trabajan sobre rastros encontrados en el lugar. Hasta el momento, las huellas relevadas corresponden a la motocicleta de la víctima, sin indicios firmes de la intervención de otra persona. Sin embargo, el análisis de las imágenes y otras pericias en curso serán determinantes para cerrar esa línea investigativa.

El hallazgo se produjo tras siete días de intensa búsqueda que movilizó a más de 300 personas entre efectivos policiales, rescatistas y vecinos, con rastrillajes que abarcaron más de 100 kilómetros en distintos sectores de 25 de Mayo. La denuncia había sido radicada luego de que Quiroga no regresara a su casa tras asistir a un evento en La Chimbera, donde fue visto por última vez.

Con la confirmación de una muerte accidental, la causa entra en su tramo final, aunque la Justicia continuará con medidas para reconstruir el recorrido previo y despejar cualquier duda sobre lo ocurrido en las horas previas al hecho.