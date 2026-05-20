Apuntó con un arma a su vecina y pasará 6 meses en el penal

El hecho se produjo la madrugada del pasado 2 de mayo, alrededor de las 02:00 horas, en el Barrio Colangüil. Sandovares se presentó en el domicilio de una vecina, Rocío del Carmen Gordillo, exigiendo hablar con el tío de la mujer para cobrarle una supuesta deuda de 10 mil pesos. Ante la ausencia del hombre, el agresor fingió retirarse, pero al llegar a mitad de la calle se dio vuelta, extrajo una pistola negra y le apuntó directamente a la mujer mientras la amenazaba de muerte.

Tras el ataque, el imputado huyó hacia el Barrio Conjunto 7, donde finalmente fue interceptado y aprehendido por personal policial que realizaba recorridas de prevención.