En un juicio abreviado bajo el sistema de Flagrancia, Carlos Alfredo Sandovares fue condenado a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El sujeto fue hallado culpable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma, tras un violento episodio ocurrido en el departamento Pocito.
Apuntó con un arma a su vecina y pasará 6 meses en el penal
El hecho ocurrió en Pocito, cuando el agresor fue a reclamar una deuda de $10 mil. Al ser reincidente, la Justicia ordenó que la pena sea efectiva.