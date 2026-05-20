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Apuntó con un arma a su vecina y pasará 6 meses en el penal

El hecho ocurrió en Pocito, cuando el agresor fue a reclamar una deuda de $10 mil. Al ser reincidente, la Justicia ordenó que la pena sea efectiva.

En un juicio abreviado bajo el sistema de Flagrancia, Carlos Alfredo Sandovares fue condenado a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El sujeto fue hallado culpable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma, tras un violento episodio ocurrido en el departamento Pocito.

El hecho se produjo la madrugada del pasado 2 de mayo, alrededor de las 02:00 horas, en el Barrio Colangüil. Sandovares se presentó en el domicilio de una vecina, Rocío del Carmen Gordillo, exigiendo hablar con el tío de la mujer para cobrarle una supuesta deuda de 10 mil pesos. Ante la ausencia del hombre, el agresor fingió retirarse, pero al llegar a mitad de la calle se dio vuelta, extrajo una pistola negra y le apuntó directamente a la mujer mientras la amenazaba de muerte.

Tras el ataque, el imputado huyó hacia el Barrio Conjunto 7, donde finalmente fue interceptado y aprehendido por personal policial que realizaba recorridas de prevención.

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Condena y reincidencia

A pesar de que no se logró secuestrar el arma de fuego durante el procedimiento de detención, el testimonio de la víctima y el reconocimiento de las características físicas del agresor fueron pruebas suficientes para que el fiscal Dr. Cristian Gerarduzzi iniciara el procedimiento especial de Flagrancia.

La situación procesal de Sandovares se vio seriamente agravada al confirmarse sus antecedentes penales, por lo que la Justicia procedió a la declaración de reincidencia. De esta manera, el acuerdo de juicio abreviado determinó que el condenado deberá cumplir su castigo tras las rejas del Servicio Penitenciario Provincial, permaneciendo bajo prisión preventiva hasta que se haga efectivo su traslado.

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