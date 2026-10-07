El Central recuperó más de 8.200 kilos de residuos electrónicos

Durante 2026, la gestión ambiental provincial profundizó el enfoque que busca transformar los residuos en recursos y reducir los impactos asociados a su disposición. Este criterio se vincula con una política ambiental que integra la protección del ambiente a las decisiones vinculadas con el desarrollo provincial.

Algunos de los elementos recibidos durante el desarrollo de la campaña, que se concretó el sábado 3 de octubre último incluye elevisores, equipos de audio, radios, cámaras, consolas, juguetes electrónicos, herramientas y electrodomésticos pequeños o medianos, además de computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, micrófonos, teléfonos, celulares, módems y otros dispositivos domiciliarios.

El resultado de la campaña se suma a otras acciones desarrolladas por la secretaría para mejorar la gestión de residuos, fortalecer la recuperación de materiales y consolidar prácticas vinculadas con la economía circular. Este tipo de residuos también puede disponerse en el contenedor que se encuentra ubicado en el predio de la Municipalidad de Capítal, ubicado sobre calle 25 de Mayo, frente al Palomar; o durante el desarrollo de Cambio Verde, cada tercer sábado del mes en el marco de la Feria Agroproductiva.

De esta manera, la gestión de los residuos electrónicos y las pilas se incorpora a una estrategia que busca generar resultados concretos y verificables en materia ambiental, con impacto en la calidad de vida de la población y en la planificación del San Juan de las próximas décadas.