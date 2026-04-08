"El agua es oro": Peluc defendió la reforma y cuestionó a la oposición

El planteo se dio en una sesión atravesada por tensiones, donde distintos bloques opositores pidieron la nulidad del proceso al considerar que no se garantizó la participación plena de los inscriptos.

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Peluc también salió al cruce de quienes sostienen que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental. “Decir eso es no haber leído el proyecto”, sostuvo, y defendió el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales.

En ese sentido, utilizó a San Juan como ejemplo para respaldar su postura. Aseguró que en la provincia “se convive con la minería, la producción y el turismo sin problemas”, y remarcó que la problemática hídrica está más vinculada al régimen de nevadas que a la presencia de glaciares.

Incluso hizo referencia al viento Zonda, al que definió como un indicador positivo para el sistema hídrico de la región. “El sistema del agua va mucho más allá de lo que algunos interpretan”, señaló.

“El agua es oro” “El agua es oro”

En uno de los tramos más personales de su intervención, el diputado apeló a una expresión local para reforzar su postura sobre el cuidado del recurso hídrico. “Y diríamos los sanjuaninos, ‘Neeeño, ¿quién no quiere cuidar el agua?’… el agua para nosotros es oro”, expresó.

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Con ese mensaje, buscó enfatizar que la protección del recurso es una política central en una provincia con características desérticas, donde la producción depende directamente de su uso eficiente.

Cruces y cierre

La intervención también incluyó cuestionamientos a la oposición y a organizaciones que rechazaron la reforma, en un debate que se mantiene cargado de tensiones políticas y ambientales. Pese a las críticas, Peluc ratificó su respaldo al proyecto y aseguró que San Juan tiene experiencia en minería y gestión hídrica. “Sabemos cómo cuidar el agua y lo seguimos haciendo”, concluyó.