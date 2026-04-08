"El agua es oro": Peluc defendió la reforma y cuestionó a la oposición
El diputado sanjuanino defendió la reforma de la Ley de Glaciares, habló de mayoría a favor y cuestionó las críticas. También destacó el valor del agua en la provincia.
En medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional José Peluc defendió la iniciativa oficial y cuestionó con dureza a la oposición, tanto por sus críticas al proyecto como por la interpretación de los resultados de la audiencia pública.
Durante su exposición, el legislador puso el foco en la magnitud del proceso participativo y aseguró que se trató de una instancia “histórica”. Según detalló, se registraron más de 106 mil inscriptos, casi 3 mil presentaciones escritas, 90 videos y más de 200 participantes entre modalidad presencial y virtual.
En ese marco, rechazó la lectura que sectores opositores hicieron sobre el resultado de las exposiciones. “Algunos dicen que fue 80% en contra y 20% a favor, pero si se analizan todas las presentaciones, el resultado se invierte a 70% a favor y 30% en contra”, afirmó, al cuestionar lo que definió como interpretaciones “selectivas”.
El planteo se dio en una sesión atravesada por tensiones, donde distintos bloques opositores pidieron la nulidad del proceso al considerar que no se garantizó la participación plena de los inscriptos.
Peluc también salió al cruce de quienes sostienen que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental. “Decir eso es no haber leído el proyecto”, sostuvo, y defendió el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales.
En ese sentido, utilizó a San Juan como ejemplo para respaldar su postura. Aseguró que en la provincia “se convive con la minería, la producción y el turismo sin problemas”, y remarcó que la problemática hídrica está más vinculada al régimen de nevadas que a la presencia de glaciares.
Incluso hizo referencia al viento Zonda, al que definió como un indicador positivo para el sistema hídrico de la región. “El sistema del agua va mucho más allá de lo que algunos interpretan”, señaló.
“El agua es oro” “El agua es oro”
En uno de los tramos más personales de su intervención, el diputado apeló a una expresión local para reforzar su postura sobre el cuidado del recurso hídrico. “Y diríamos los sanjuaninos, ‘Neeeño, ¿quién no quiere cuidar el agua?’… el agua para nosotros es oro”, expresó.
Embed - SESIÓN EN VIVO: 8 de abril de 2026 - GLACIARES - Diputados Argentina
Con ese mensaje, buscó enfatizar que la protección del recurso es una política central en una provincia con características desérticas, donde la producción depende directamente de su uso eficiente.
Cruces y cierre
La intervención también incluyó cuestionamientos a la oposición y a organizaciones que rechazaron la reforma, en un debate que se mantiene cargado de tensiones políticas y ambientales. Pese a las críticas, Peluc ratificó su respaldo al proyecto y aseguró que San Juan tiene experiencia en minería y gestión hídrica. “Sabemos cómo cuidar el agua y lo seguimos haciendo”, concluyó.