En la recta final de las elecciones legislativas nacionales, desde la Secretaría Electoral confirmaron que el 57% del padrón sanjuanino había sufragado antes del cierre de los comicios. El dato marcó un crecimiento significativo respecto del corte del mediodía, cuando la participación apenas alcanzaba el 33%. La mayor afluencia se registró durante la siesta del domingo, especialmente en los departamentos del Gran San Juan.
El 57% del padrón sanjuanino ya votó antes del cierre de los comicios
La participación en San Juan mostró un fuerte repunte durante la siesta y se espera que el porcentaje final se acerque al de elecciones anteriores.