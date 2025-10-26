"
El 57% del padrón sanjuanino ya votó antes del cierre de los comicios

La participación en San Juan mostró un fuerte repunte durante la siesta y se espera que el porcentaje final se acerque al de elecciones anteriores.

En la recta final de las elecciones legislativas nacionales, desde la Secretaría Electoral confirmaron que el 57% del padrón sanjuanino había sufragado antes del cierre de los comicios. El dato marcó un crecimiento significativo respecto del corte del mediodía, cuando la participación apenas alcanzaba el 33%. La mayor afluencia se registró durante la siesta del domingo, especialmente en los departamentos del Gran San Juan.

Se esperaba que, minutos después de las 18, se conociera el porcentaje final de participación. En los comicios legislativos de 2021, el 73,02% del electorado provincial acudió a votar, una cifra que representó la segunda más baja desde 2005, cuando votó el 71,65% de los sanjuaninos.

Argentina vota este domingo 26 de octubre para renovar parte del Congreso Nacional, eligiendo a quienes ocuparán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La jornada se desarrolló bajo un clima de expectativa por la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que por primera vez se utilizó en todo el país.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los primeros resultados provisorios se conocerán a partir de las 21, tal como establece la ley. Sin embargo, la carga de datos podría verse demorada debido a la adaptación logística del nuevo instrumento de votación y a la realización simultánea de elecciones locales en cuatro distritos, lo que podría extender los tiempos de transmisión de telegramas.

De acuerdo con los simulacros realizados por la CNE, se estima que hacia la medianoche del domingo ya estará contabilizado cerca del 80% de los votos a nivel nacional, aunque con diferencias entre provincias por cuestiones operativas.

El escrutinio provisional, que difunde el Ministerio del Interior a través de una empresa privada, comenzará a publicarse también a partir de las 21. Tal como recuerda la CNE, este conteo no tiene validez legal y es de carácter informativo, mientras que el escrutinio definitivo, el único con valor jurídico, se iniciará 48 horas después del cierre de los comicios.

Con la atención puesta en la participación y la velocidad del nuevo sistema, el país aguarda con expectativa los primeros datos que definirán la nueva composición del Congreso Nacional en una elección clave para el futuro político de la Argentina.

