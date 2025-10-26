El 57% del padrón sanjuanino ya votó antes del cierre de los comicios

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), los primeros resultados provisorios se conocerán a partir de las 21, tal como establece la ley. Sin embargo, la carga de datos podría verse demorada debido a la adaptación logística del nuevo instrumento de votación y a la realización simultánea de elecciones locales en cuatro distritos, lo que podría extender los tiempos de transmisión de telegramas.

De acuerdo con los simulacros realizados por la CNE, se estima que hacia la medianoche del domingo ya estará contabilizado cerca del 80% de los votos a nivel nacional, aunque con diferencias entre provincias por cuestiones operativas.

El escrutinio provisional, que difunde el Ministerio del Interior a través de una empresa privada, comenzará a publicarse también a partir de las 21. Tal como recuerda la CNE, este conteo no tiene validez legal y es de carácter informativo, mientras que el escrutinio definitivo, el único con valor jurídico, se iniciará 48 horas después del cierre de los comicios.

Con la atención puesta en la participación y la velocidad del nuevo sistema, el país aguarda con expectativa los primeros datos que definirán la nueva composición del Congreso Nacional en una elección clave para el futuro político de la Argentina.