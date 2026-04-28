San Lorenzo empató con Santos en una noche marcada por Neymar

Desde el inicio, el Ciclón impuso condiciones. Nicolás Tripichio avisó con un remate que exigió al arquero Gabriel Brazão, y luego Alexis Cuello estuvo cerca con una media vuelta que volvió a encontrar bien parado al guardameta visitante.

Sin embargo, Santos también mostró su jerarquía en ataque, con Benjamín Rollheiser como uno de los jugadores más activos en la generación de juego. El marcador se abrió a los 27 minutos, cuando Facundo Gulli recuperó una pelota clave y habilitó a Cuello, que sacó un potente remate desde media distancia para el 1-0.

Pero la ventaja duró poco. Apenas cinco minutos después, Santos construyó una jugada colectiva de alto nivel: Rollheiser inició la acción, Neymar desbordó y, tras una asistencia de taco, Gabriel Barbosa definió cruzado para establecer el 1-1.

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El tramo final del primer tiempo fue intenso y de ida y vuelta, con chances para ambos. Neymar incluso estuvo cerca de dar vuelta el resultado antes del descanso.

En el complemento, San Lorenzo mantuvo la iniciativa, pero le faltó profundidad para romper la defensa rival. Santos, en cambio, apostó a la contra y a los destellos individuales de Neymar, que jugó los 90 minutos y fue clave en el armado del empate.

El encuentro también tuvo momentos de fricción, incluido un golpe que sufrió el propio Neymar tras un cruce con Matías Reali.

Con este resultado, San Lorenzo se mantiene en lo más alto del grupo, aunque con la sensación de haber dejado escapar dos puntos como local. Santos, por su parte, sigue sin poder salir del fondo de la tabla.

En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Deportivo Cuenca, mientras que el conjunto brasileño enfrentará a Recoleta, ambos en condición de visitante.