El Gobierno nacional habilitó la opción de subas en los recargos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, lo que permite aumentar o disminuirlo en hasta un 50 % con impacto en las facturas del servicio.
Nación habilitó modificaciones en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas
Ese fondo se conforma mediante un recargo de hasta el 7,5 % sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido en el país y se destina a financiar las boletas del servicio en zonas frías.