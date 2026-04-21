Nación habilitó modificaciones en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas

La decisión se formalizó a través del Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El documento fundamenta el traspaso de facultades al área dirigida por el ministro de Economía para agilizar la gestión de los recursos energéticos.

La normativa establece textualmente que se busca una "mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas".

El Gobierno justificó la medida al señalar que el ejercicio de esta facultad por parte del Ministerio de Economía "resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno".

La recaudación y el control de estos fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De esta manera, el Palacio de Hacienda queda habilitado para realizar cambios en los costos que financian los subsidios al gas sin necesidad de nuevas intervenciones del Poder Ejecutivo.