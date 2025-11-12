"
Vicuña cierra con éxito la 2° edición de Catering y Limpieza en Iglesia

En su segunda edición, el programa de Vicuña contó con 13 emprendimientos con un total de 18 productos habilitados y sus respectivos establecimientos aptos para operar.

Durante este mes, el área de Desarrollo de Contenido Local de Vicuña, culminó la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza en el departamento Iglesia. Esta iniciativa subraya el compromiso del Proyecto con el impulso a la economía local y la inserción de emprendimientos en la cadena de valor industrial y minera.

El programa de capacitación, que se desarrolló durante 6 meses, logró formar y habilitar a 13 emprendimientos locales, resultando en un total de 18 productos habilitados y sus respectivos establecimientos aptos para operar.

Impacto y Proyección de la Cadena de Valor

El objetivo central del programa es proporcionar a los emprendimientos las herramientas necesarias para habilitar legal y operativamente sus productos y establecimientos, lo que les permite insertarse de manera formal y competitiva en la cadena de valor, no solo del sector minero, sino también de la industria en general. Las capacitaciones estuvieron a cargo de Ernesto Clavel, Laura Leiva y Osvaldo Elizondo, quienes dieron soporte a las mentorías de los diversos emprendimientos.

Esta segunda edición representa un paso clave y avance constante en el fortalecimiento del ecosistema productivo de Iglesia, asegurando que los servicios de catering y limpieza locales cumplan y se ajusten a los estándares de calidad y seguridad requeridos por las grandes operaciones industriales. Vicuña reafirma así su estrategia de fomento al desarrollo de proveedores locales sostenibles y de calidad.

