Durante este mes, el área de Desarrollo de Contenido Local de Vicuña, culminó la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza en el departamento Iglesia. Esta iniciativa subraya el compromiso del Proyecto con el impulso a la economía local y la inserción de emprendimientos en la cadena de valor industrial y minera.
Vicuña cierra con éxito la 2° edición de Catering y Limpieza en Iglesia
En su segunda edición, el programa de Vicuña contó con 13 emprendimientos con un total de 18 productos habilitados y sus respectivos establecimientos aptos para operar.