La escena generó conmoción en San Juan y encendió la indignación en redes sociales: un puma, atado con un lazo, fue atacado por varios perros mientras los presentes observaban y alentaban el ataque. Las imágenes del hecho ocurrido en Jáchal provocaron una reacción inmediata entre organizaciones de protección animal, que este martes se movilizan en el departamento norteño para pedir justicia.
Puma atado y atacado por perros: marchan en Jáchal para exigir cárcel a los responsables
Un grupo de doce proteccionistas viajó esta mañana hacia Jáchal para acompañar el reclamo de justicia por el brutal caso de un puma que fue enlazado y atacado por perros mientras varias personas lo filmaban y festejaban.