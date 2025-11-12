"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Jáchal

Puma atado y atacado por perros: marchan en Jáchal para exigir cárcel a los responsables

Un grupo de doce proteccionistas viajó esta mañana hacia Jáchal para acompañar el reclamo de justicia por el brutal caso de un puma que fue enlazado y atacado por perros mientras varias personas lo filmaban y festejaban.

La escena generó conmoción en San Juan y encendió la indignación en redes sociales: un puma, atado con un lazo, fue atacado por varios perros mientras los presentes observaban y alentaban el ataque. Las imágenes del hecho ocurrido en Jáchal provocaron una reacción inmediata entre organizaciones de protección animal, que este martes se movilizan en el departamento norteño para pedir justicia.

Somos un grupo de 12 personas que vamos camino a Jáchal para apoyar a las chicas de allá que están pidiendo justicia. Más allá de que la UFI está actuando, todavía no hay detenidos, a pesar de que existen pruebas contundentes”, explicó Emilia Merino en radio Sarmiento, una de las voceras del grupo de proteccionistas.

Merino detalló que, si bien la Unidad Fiscal de Investigación informó que el caso se tramita bajo la Ley 14.346 de maltrato animal, en realidad corresponde aplicar también la Ley 2.005 de tenencia responsable, la 2.190 de perros CPP y la 21.422 de flora y fauna. “Necesitamos que se conjuguen esas leyes y que se aplique una pena realmente severa. Los perros atacaron porque fueron azuzados, mientras el puma estaba inmovilizado. Fue un acto sádico”, expresó con indignación.

Te puede interesar...

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

Según confirmaron, la UFI del Norte ya identificó a los responsables, secuestró el lazo utilizado, registró a los perros involucrados y confiscó un cuchillo. “Ellos mismos difundieron el nombre del atacante: José María Castro, conocido como ‘Nacho’. Reunieron a varias personas y cometieron este daño, encima contra una especie en riesgo de extinción”, denunció la proteccionista.

El grupo pedirá cárcel efectiva y multas ejemplares para los responsables. “Queremos que haya una condena real, no en suspenso. Una multa elevada que duela y cárcel. Que sea un ejemplo para los demás, porque en Jáchal el maltrato animal es constante”, lamentó Merino.

La marcha comenzará entre las 10 y las 10:30 de la mañana, con concentración en la Plaza de Jáchal. Desde allí se dirigirán hacia la UFI del Norte y el municipio.

Temas

Te puede interesar