Tras una investigación que se extendió varias semanas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan logró rescatar cuatro ejemplares de suri cordillerano —una especie autóctona y protegida de la fauna andina— que eran mantenidos en cautiverio dentro de una vivienda del distrito Angualasto, en el departamento Iglesia.
Rescataron cuatro suris cordilleranos que estaban en cautiverio en Iglesia
Tras una denuncia, Ambiente y Gendarmería allanaron una vivienda en Angualasto y hallaron cuatro suris cordilleranos encerrados en un gallinero. La especie está protegida por ley.