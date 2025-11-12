Rescataron cuatro suris cordilleranos que estaban en cautiverio en Iglesia

image

Durante la inspección, los agentes encontraron a los cuatro suris encerrados dentro de un gallinero cubierto con tela olímpica, junto a elementos de caza como boleadoras de plomo, sogas, trampas y cueros, todos los cuales fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Los ejemplares fueron trasladados a una veterinaria para su evaluación sanitaria, y luego serán derivados a un espacio controlado donde especialistas definirán las condiciones para su reinserción en el hábitat natural.

Más allá del rescate, el hecho vuelve a exponer un problema estructural: la caza y el cautiverio de fauna silvestre persisten en zonas rurales, pese a las prohibiciones legales y a los esfuerzos de control. El suri cordillerano, especie emparentada con el ñandú, está protegido por normativas provinciales y nacionales debido a su vulnerabilidad.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la tenencia, captura o comercialización de especies silvestres es una infracción, e instaron a la comunidad a denunciar este tipo de casos al 4305057, por WhatsApp al 2644305057, o en cualquiera de los Centros Operativos ubicados en áreas protegidas de la provincia.