Dos entidades emblemáticas sellan un convenio de reciprocidad en San Juan
El Club Social San Juan y el Jockey Club firmarán este sábado un convenio de reciprocidad para compartir servicios, espacios y beneficios entre ambas instituciones.
El Club Social San Juan y el Jockey Club San Juan formalizarán este sábado 29 de noviembre, a las 13:30, la firma de un Convenio de Reciprocidad entre ambas instituciones. El acto se realizará en la sede del Club Social, ubicada en Rivadavia 68 Este, donde las autoridades presentarán el acuerdo a los asociados.
El entendimiento representa un paso significativo para fortalecer los vínculos entre dos entidades históricas del entramado social sanjuanino. El secretario del Club Social, Guillermo L. Palacios, destacó que ambos espacios “son instituciones emblemáticas en la vida de los sanjuaninos”, y subrayó su trayectoria: “El Club Social es la segunda institución más antigua de la provincia después de la Biblioteca Franklin. Fue fundado el 31 de marzo de 1888 y ya cuenta con 137 años de antigüedad”.
Palacios explicó que la motivación del convenio surge de una tradición compartida: “A través de los años, las dos instituciones han aportado en lo social, cultural y deportivo. Por eso se decidió avanzar con este acuerdo para compartir espacios, un convenio de fraternidad y amistad”.
El secretario remarcó que, a lo largo del tiempo, ambas entidades han mantenido una estrecha relación social, aunque nunca habían formalizado un convenio. “Hay muchos socios del Jockey que son socios del Club Social y viceversa. Pero nunca existió un acuerdo de esta naturaleza, especialmente en un contexto donde el Club Social siempre tuvo el estigma de ser un club cerrado. Estamos transitando un período de apertura hacia la sociedad, y qué mejor que hacerlo iniciando este camino con el Jockey Club”, afirmó.
El convenio permitirá que socios de ambas instituciones accedan a servicios, infraestructura y beneficios cruzados. En el caso del Club Social, Palacios detalló que los asociados del Jockey podrán utilizar el gimnasio, sauna, salones, comedor y servicios complementarios: “Tenemos un convenio con un kinesiólogo que atiende en el gimnasio, profesor de actividades físicas, comedor concesionado y descuentos en el alquiler de salones para eventos particulares. Estamos incorporando una serie de servicios y beneficios, y de esta manera los compartimos”.
En relación con lo que ofrece el Jockey Club, Palacios valoró la amplitud de su infraestructura deportiva y recreativa. “Todos conocemos lo que es el Jockey, con sus espacios verdes, quinchos, salones y disciplinas como tenis, pádel, natación, rugby y la actividad hípica. Está muy bueno poder compartir entre las dos entidades lo que cada una tiene”, expresó.
El acuerdo será firmado por Ignacio P. Sánchez (presidente del Club Social), Guillermo L. Palacios (secretario) y Oscar E. Moya (tesorero). Por el Jockey Club lo rubricarán Carlos Lácar (presidente), Cristian Bonilla (secretario) y Paula Cuello (tesorera).
Desde ambas comisiones directivas invitaron a los socios a participar del encuentro y acompañar la consolidación de este nuevo vínculo institucional.