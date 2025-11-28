Dos entidades emblemáticas sellan un convenio de reciprocidad en San Juan

image

El secretario remarcó que, a lo largo del tiempo, ambas entidades han mantenido una estrecha relación social, aunque nunca habían formalizado un convenio. “Hay muchos socios del Jockey que son socios del Club Social y viceversa. Pero nunca existió un acuerdo de esta naturaleza, especialmente en un contexto donde el Club Social siempre tuvo el estigma de ser un club cerrado. Estamos transitando un período de apertura hacia la sociedad, y qué mejor que hacerlo iniciando este camino con el Jockey Club”, afirmó.

El convenio permitirá que socios de ambas instituciones accedan a servicios, infraestructura y beneficios cruzados. En el caso del Club Social, Palacios detalló que los asociados del Jockey podrán utilizar el gimnasio, sauna, salones, comedor y servicios complementarios: “Tenemos un convenio con un kinesiólogo que atiende en el gimnasio, profesor de actividades físicas, comedor concesionado y descuentos en el alquiler de salones para eventos particulares. Estamos incorporando una serie de servicios y beneficios, y de esta manera los compartimos”.

En relación con lo que ofrece el Jockey Club, Palacios valoró la amplitud de su infraestructura deportiva y recreativa. “Todos conocemos lo que es el Jockey, con sus espacios verdes, quinchos, salones y disciplinas como tenis, pádel, natación, rugby y la actividad hípica. Está muy bueno poder compartir entre las dos entidades lo que cada una tiene”, expresó.

El acuerdo será firmado por Ignacio P. Sánchez (presidente del Club Social), Guillermo L. Palacios (secretario) y Oscar E. Moya (tesorero). Por el Jockey Club lo rubricarán Carlos Lácar (presidente), Cristian Bonilla (secretario) y Paula Cuello (tesorera).

Desde ambas comisiones directivas invitaron a los socios a participar del encuentro y acompañar la consolidación de este nuevo vínculo institucional.