"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Día de la Madre

Día de la Madre: el ticket promedio de ventas fue de $33.500

La Cámara de Comercio informó que el 70% de las ventas se efectuaron con tarjetas de crédito y créditos de los negocios. Indumentaria y calzado, lo más elegido.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa que las ventas registradas durante el fin de semana del Día de la Madre en la provincia mostraron un comportamiento similar al del año 2024. Sin embargo, se observó una marcada tendencia a realizar obsequios de menor valor, lo que derivó en un ticket promedio de $33.500.

En cuanto a los medios de pago, el 70% de las operaciones se efectuaron mediante tarjetas de crédito y créditos propios de los comercios, mientras que el 20% correspondió a billeteras virtuales y tarjetas de débito, y el 10% restante se realizó en efectivo.

Los productos más elegidos fueron indumentaria, artículos de decoración, calzado, gastronomía y productos de cuidado personal, entre otros. Los días viernes y sábado concentraron el mayor movimiento comercial en los distintos centros comerciales a cielo abierto de la provincia.

Te puede interesar...

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan se destacó el operativo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, con la participación del D3 y la Comunal de la Ciudad de San Juan, a cargo del comisario Ruarte y el principal Gallettoi, que permitió que las jornadas se desarrollaran con normalidad y tranquilidad para comerciantes y clientes.

Temas

Te puede interesar