La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informa que las ventas registradas durante el fin de semana del Día de la Madre en la provincia mostraron un comportamiento similar al del año 2024. Sin embargo, se observó una marcada tendencia a realizar obsequios de menor valor, lo que derivó en un ticket promedio de $33.500.
Día de la Madre: el ticket promedio de ventas fue de $33.500
La Cámara de Comercio informó que el 70% de las ventas se efectuaron con tarjetas de crédito y créditos de los negocios. Indumentaria y calzado, lo más elegido.