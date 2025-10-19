Día de la Madre: el ticket promedio de ventas fue de $33.500

En cuanto a los medios de pago, el 70% de las operaciones se efectuaron mediante tarjetas de crédito y créditos propios de los comercios, mientras que el 20% correspondió a billeteras virtuales y tarjetas de débito, y el 10% restante se realizó en efectivo.

Los productos más elegidos fueron indumentaria, artículos de decoración, calzado, gastronomía y productos de cuidado personal, entre otros. Los días viernes y sábado concentraron el mayor movimiento comercial en los distintos centros comerciales a cielo abierto de la provincia.