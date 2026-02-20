Conjunción de Saturno y Neptuno: cómo afectará a cada signo del zodíaco

A nivel colectivo la conjunción de Saturno y Neptuno marca movimientos profundos en relación a lo que la sociedad va a sostener durante los próximos 36 años en el mundo entero. En cuanto al nivel energético, la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries representa el nacimiento de una nueva conciencia colectiva con una energía de inicio donde se cierran ciclos antiguos y se activa un campo vibratorio nuevo, mientras que este tránsito simboliza la unión entre lo espiritual y lo material, entre el ideal y la acción concreta.

Cómo puede afectar a cada signo la conjunción de Saturno y Neptuno

En el caso de Aries es el signo que vive el cambio más potente ya que esta conjunción marca un renacimiento personal que trae una nueva identidad, nuevo propósito y una etapa de liderazgo consciente. La energía del ciclo invita a los arianos a asumir la responsabilidad de abrir caminos y de luchar por tus iniciativas, mientras que, además los proyectos que tengan pueden dejar de serlo para convertirse en realidades.

Las personas de Tauro atraviesan una transformación interna profunda durante la cual deberán soltar viejas creencias para conectar con una espiritualidad más auténtica, mientras que puede significar una etapa con la oportunidad de encontrar un nuevo camino que les sirva de ayuda para disolver miedos y bloqueos. Es el momento de no contar los planes a todo el mundo antes de tiempo y tener iniciativas desde la madurez y la serenidad.

Por su lado, Géminis inicia una nueva etapa social y colectiva durante la cual cambian amistades, proyectos y objetivos y que será una etapa excelente para unirse a grupos con metas y directrices claras. En esta etapa, los proyectos con amigos y grupos podrán adquirir una estructura sólida, permitiendo impulsar los proyectos con una visión inspirada y con una organización más elaborada.

Para los cancerianos, con esta conjunción enfrentan una redefinición total de su vocación, por lo cual puede cambiar de rumbo profesional o asumir un rol social más alineado con su esencia., mientras que se inicia una etapa de máxima exigencia en el ámbito laboral donde será necesario demostrar tu valía mediante resultados. Además, podrán materializar sus ambiciones más elevadas con una estrategia definida y transformar los sueños profesionales en estructuras concretas.

En el caso de Leo, se inicia un ciclo de crecimiento espiritual, estudios, viajes o cambios de visión que transforman su manera de vivir, mientras que es el momento de darle un sentido práctico a los ideales uniendo la intuición con el rigor necesario y la disciplina será la mejor herramienta y la clave para alcanzar los sueños.

Para Virgo, es el momento de sanar el pasado y con esta conjunción vive una purificación emocional durante la cual cierra vínculos kármicos, sanar heridas profundas y se libera de patrones afectivos que ya no le sirven, mientras que deberá estructurar con responsabilidad los compromisos financieros y disolver cualquier ambigüedad en los acuerdos comunes.

Los librianos comienzan una nueva era en el caos de las relaciones, ya que se activan decisiones definitivas sobre pareja, sociedades y compromisos a largo plazo, mientras que es el momento de equilibrar y concretar las expectativas y el rol de cada uno para evitar conflictos futuros. Esta configuración los anima a materializar compromisos equilibrados, donde podrán construir vínculos sólidos y duraderos basados en una visión conjunta.

Escorpio, en tanto, atraviesa una reestructuración total de su estilo de vida y con esta conjunción las rutinas de trabajo y del día a día van a necesitar mayor disciplina, mientras que, si se centra en que su actividad sirva para ayudar o mejorar la vida de otros, se sentirá mucho más inspirado y motivado y la salud también va a requerir más atención y disciplina.

Por su parte, en el caso de Sagitario esta conjunción lo anima a un renacer creativo y emocional, a la vez que se inicia una etapa de disfrute y amor auténtico. Además, tiene la oportunidad de dotar de realismo creaciones artísticas y es un buen momento para profesionalizar una afición o para lanzarse a un negocio o actividad por cuenta propia, pero siempre que esté bien asesorado

Los capricornianos sanarán una historia emocional, podrían sentir la necesidad de consolidar sus raíces más profundas, mientras que los ayudará tener una planificación seria que les permita construir ese refugio seguro que desea. Además, es un momento decisivo para dar forma a sus sueños de familia y hogar, mientras que la clave será luchar a favor de los sueños sin perder de vista las exigencias.

En el caso de Acuario, con esta conjunción, cambia su forma de comunicar y decidir, a la vez que inicia una etapa de claridad mental, madurez emocional y nuevos proyectos, mientras que, además, la misma lo impulsa a estudiar y puede aprovechar esta energía para darle un sentido práctico a su inspiración.__IP__

Finalmente, para Piscis se cierra un ciclo de confusión, podría comenzar a materializar sueños y sería el momento propicio para tomar las riendas de la economía personal con seriedad y buscando una estrategia que le permita disponer de los recursos que necesita para hacer realidad los deseos. Además, el sentido práctico lo conducirá a la seguridad y a la estabilidad y podría hacer que el crecimiento económico sea algo real.