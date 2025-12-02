En un operativo conjunto realizado en las últimas horas, la Unidad Rural de la Policía de San Juan y la Dirección de Desarrollo Agropecuario intervinieron ante la detección de posibles irregularidades en la identificación de un lote de bovinos que se trasladaba hacia la provincia de San Luis.
Detectan bovinos con marcas irregulares durante un operativo rural
Un control de rutina a un camión que transportaba ganado hacia San Luis activó una inspección técnica. Aunque no se comprobó fraude ni contramarcado, especialistas detectaron marcas a fuego aplicadas de manera incorrecta.