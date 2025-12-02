"
Detectan bovinos con marcas irregulares durante un operativo rural

Un control de rutina a un camión que transportaba ganado hacia San Luis activó una inspección técnica. Aunque no se comprobó fraude ni contramarcado, especialistas detectaron marcas a fuego aplicadas de manera incorrecta.

En un operativo conjunto realizado en las últimas horas, la Unidad Rural de la Policía de San Juan y la Dirección de Desarrollo Agropecuario intervinieron ante la detección de posibles irregularidades en la identificación de un lote de bovinos que se trasladaba hacia la provincia de San Luis.

El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales detuvieron un camión en un control rutinario y observaron señales que generaron sospechas de un posible contramarcado, una práctica ilegal que implica alterar las marcas de propiedad del ganado.

Ante esta situación, el comisario Mario Domínguez, jefe de la unidad, solicitó el apoyo técnico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Hasta el lugar llegó la responsable de Marcas y Señales, Andrea Cano, junto al médico veterinario Hugo Pereira, quienes realizaron una inspección minuciosa. Tras el análisis, los especialistas confirmaron que no había indicios de contramarcado y que los animales coincidían plenamente con el titular registrado en la documentación oficial de tránsito (DTE–SENASA).

Sin embargo, durante la revisión detectaron que algunas marcas a fuego presentaban irregularidades en su aplicación. Si bien este tipo de fallas no constituye un delito, puede derivar en sanciones administrativas por incumplimiento de las normativas vigentes sobre identificación y bienestar animal.

Durante todo el proceso, los animales quedaron bajo custodia policial. Los propietarios, por su parte, se ocuparon de la provisión de alimentos y agua hasta que finalizó la verificación técnica.

