Con más de 150 efectivos, avanza una capacitación clave para la seguridad penitenciaria

Este entrenamiento constituye un eje central en la política de seguridad provincial, que prioriza la capacitación continua como herramienta para elevar el nivel profesional de las fuerzas. A través de contenidos prácticos, los agentes incorporan habilidades para actuar con orden, coordinación y eficacia en contextos de alta exigencia.

La formación brinda herramientas tácticas para el control interno, las requisas y la gestión de incidentes, reduciendo la improvisación y minimizando riesgos en el servicio diario. Además, promueve el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones bajo presión, aspectos fundamentales para el desempeño operativo.