La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria lleva adelante una capacitación en técnicas de infantería destinada a más de 150 efectivos, durante 14 días, con el objetivo de fortalecer la seguridad y profesionalizar al personal. La actividad es dictada por instructores pertenecientes al Grupo de Operaciones Tácticas y busca optimizar la respuesta ante situaciones complejas dentro del Servicio Penitenciario.
Con más de 150 efectivos, avanza una capacitación clave para la seguridad penitenciaria
El entrenamiento fortalece la capacidad operativa y la toma de decisiones en situaciones de alta exigencia, incorporando herramientas para actuar con mayor coordinación y eficacia dentro del establecimiento penitenciario.