Desde este lunes: estudiantes y docentes viajarán gratis a departamentos alejados

Desde el 1 de septiembre, el Boleto Escolar y Docente Gratuito se extiende a quienes no utilizan el sistema SUBE, asegurando el acceso a todos los estudiantes y docentes de la provincia.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que a partir del lunes 1 de septiembre se implementará la extensión del Boleto Escolar y Docente Gratuito para los usuarios de departamentos alejados que no cuentan con el sistema SUBE para abonar sus pasajes.

En estos casos, el beneficio se hará efectivo mediante boletos emitidos en boleterías de las empresas prestadoras del servicio, garantizando que todos los estudiantes y docentes de la provincia queden incorporados al programa de gratuidad en el transporte público.

Para consultas o reclamos, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

  • Instagram: @mingobsanjuan

  • Facebook: MinGobSanJuan

  • Correo SUBE: [email protected]

  • WhatsApp RedTulum: 2644592210

