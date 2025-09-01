El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que a partir del lunes 1 de septiembre se implementará la extensión del Boleto Escolar y Docente Gratuito para los usuarios de departamentos alejados que no cuentan con el sistema SUBE para abonar sus pasajes.
Desde este lunes: estudiantes y docentes viajarán gratis a departamentos alejados
