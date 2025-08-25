El Ministerio de Gobierno, a través de sus distintas áreas, llevó adelante un operativo de atención en San Martín con el objetivo de acercar servicios y trámites a la comunidad. La jornada se desarrollará este martes 26 de agosto, desde las 9 horas, en el Colegio Secundario Augusto Pulenta.
Con DNI, SUBE y asesoramiento, el Ministerio de Gobierno llegará a San Martín
El operativo se realizará este martes 26 de agosto en el Colegio Secundario Augusto Pulenta, donde vecinos pudrán acceder a trámites y gestiones cerca de su hogar.