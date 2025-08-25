"
Con DNI, SUBE y asesoramiento, el Ministerio de Gobierno llegará a San Martín

El operativo se realizará este martes 26 de agosto en el Colegio Secundario Augusto Pulenta, donde vecinos pudrán acceder a trámites y gestiones cerca de su hogar.

El Ministerio de Gobierno, a través de sus distintas áreas, llevó adelante un operativo de atención en San Martín con el objetivo de acercar servicios y trámites a la comunidad. La jornada se desarrollará este martes 26 de agosto, desde las 9 horas, en el Colegio Secundario Augusto Pulenta.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas a la tarjeta SUBE, Registro Civil —como DNI, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción—, regularización dominial, trámites jubilatorios y asesoramiento laboral. También se brindó asistencia para la regularización de asociaciones civiles y clubes, certificados de convivencia, supervivencia y domicilio, además de la presencia de EMICAR.

La iniciativa busca garantizar el acceso directo a servicios esenciales del Ministerio de Gobierno, facilitando la posibilidad de que los ciudadanos resuelvan gestiones de manera rápida y en su propio territorio.

