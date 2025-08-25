Con DNI, SUBE y asesoramiento, el Ministerio de Gobierno llegará a San Martín

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas a la tarjeta SUBE, Registro Civil —como DNI, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción—, regularización dominial, trámites jubilatorios y asesoramiento laboral. También se brindó asistencia para la regularización de asociaciones civiles y clubes, certificados de convivencia, supervivencia y domicilio, además de la presencia de EMICAR.

La iniciativa busca garantizar el acceso directo a servicios esenciales del Ministerio de Gobierno, facilitando la posibilidad de que los ciudadanos resuelvan gestiones de manera rápida y en su propio territorio.