Defensoría del Pueblo logró frenar la baja de pensiones de discapacidad

La Defensora destacó que esta medida protege directamente a las familias sanjuaninas afectadas por las suspensiones irregulares y constituye un precedente fundamental en materia de derechos humanos y políticas sociales inclusivas.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto realizado con otros organismos: “Gracias al esfuerzo articulado entre distintas Defensorías del Pueblo del país, hemos conseguido que esta misma medida cautelar se extienda a todo el territorio nacional, garantizando igualdad de protección a cada persona con discapacidad”.

Finalmente, la Dra. Peñaloza sostuvo que “defender los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso humano. Esta resolución devuelve esperanza y justicia a cientos de familias”.

Gracias al impulso de la Defensoría del Pueblo de San Juan, la medida cautelar dictada se hizo extensiva a todo el país, garantizando que la protección alcanzada para los sanjuaninos y sanjuaninas beneficie también a personas con discapacidad de otras provincias.