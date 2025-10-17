"
Defensoría del Pueblo logró frenar la baja de pensiones de discapacidad

Dictaron una medida cautelar que ordena suspender las bajas de pensiones por invalidez y rehabilitar los beneficios suspendidos en toda la provincia.

La Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de María Florencia Peñaloza, comunicó que se dictó una medida cautelar favorable en el marco del amparo colectivo presentado por el organismo en representación de beneficiarios de pensiones no contributivas.

La resolución ordena detener nuevas suspensiones y rehabilitar los beneficios afectados en todo el territorio de la provincia, garantizando así la protección inmediata de los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas con discapacidad mientras se continúa tramitando el fondo del amparo.

“Ha sido un camino complejo, con múltiples instancias y enormes desafíos, pero logramos que se reconozca la legitimidad del reclamo y se priorice la dignidad de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, expresó la Dra. Peñaloza.

La Defensora destacó que esta medida protege directamente a las familias sanjuaninas afectadas por las suspensiones irregulares y constituye un precedente fundamental en materia de derechos humanos y políticas sociales inclusivas.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto realizado con otros organismos: “Gracias al esfuerzo articulado entre distintas Defensorías del Pueblo del país, hemos conseguido que esta misma medida cautelar se extienda a todo el territorio nacional, garantizando igualdad de protección a cada persona con discapacidad”.

Finalmente, la Dra. Peñaloza sostuvo que “defender los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso humano. Esta resolución devuelve esperanza y justicia a cientos de familias”.

Gracias al impulso de la Defensoría del Pueblo de San Juan, la medida cautelar dictada se hizo extensiva a todo el país, garantizando que la protección alcanzada para los sanjuaninos y sanjuaninas beneficie también a personas con discapacidad de otras provincias.

