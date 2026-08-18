Defensa al Consumidor sancionó a Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados

RES N° 250-DDC en el marco del Expte N° 405-0086-T-16. San Juan, 19 de julio de 2019. "EL DIRECTOR DE DEFENSA AL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO N° 1: SANCIONAR a la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8, con multa de pesos Trescientos mil pesos ($300.000), por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 4°, 10° Bis y 19° de la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor." Fdo. Dr. Elias J. Alvarez - Director de Defensa al Consumidor.