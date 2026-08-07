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Pocito, y un homenaje a sus deportistas en paradas de colectivos

Las fotos de los atletas destacados del departamento aparecen en los paradores de colectivos ubicados en la Plaza de la Libertadad. Mirá las fotos.

La Municipalidad de Pocito está realizando distintas actividades en el marco de su mes aniversario y entre ellas impulsó un homenaje a atletas del departamento. La intención es reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros conseguidos a lo largo de su historia.

Como parte de esta propuesta, los paradores de colectivos ubicados en la Plaza De la Libertad fueron intervenidos con imágenes de destacados atletas del departamento. Entre esos reconocidos deportistas aparecen Jesús Morales, Salvador Ortega, Pepillo Rodríguez, Miguel Ángel Gómez, los hermanos Nicolás y Gerardo Tivani, Luciano Montivero, Roberto Ángel Bernard, Alberto Clemente Bravo, Juan José Pérez, el primer equipo municipal de ciclismo que ganó la Vuelta a San Juan en 1997 y el primer seleccionado pocitano de fútbol que representó a San Juan en el campeonato argentino de 1949, entre otros. En los paradores también se encuentra un código QR que permite ingresar al Museo Virtual del deporte pocitano como así también la historia del nombre de la calle.

Las fotografías forman parte de la muestra "Gloria, Honor y Gratitud", como un homenaje a quienes, a través del deporte, han dejado en alto el nombre de Pocito a nivel provincial, nacional e internacional.

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“Estamos convencidos que el deporte es más que victorias y podios: es la herramienta social más importante que permite construir una mejor comunidad, mejores personas y un futuro más grande”, expresó el intendente Fabian Aballay al ser consultado sobre el apoyo que brinda el municipio al deporte comunal.

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