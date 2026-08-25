"Popstars" arrancó con buen rating

El jurado encargado de evaluar a las candidatas quedó conformado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos "Charlie" García, quienes evaluaron una por una a las aspirantes que se presentaron en el estadio con el sueño de integrar el nuevo grupo.

Al final de la primera emisión, fue el propio Nico Vázquez quien se encargó de ir dando a conocer los nombres de las primeras elegidas para ser parte de esta nueva temporada del popular certamen, marcando así el arranque oficial del camino hacia la conformación del próximo grupo musical.

Cómo fue el rating del primer programa de Popstars

Este lunes debutó Popstars por la pantalla de Telefe con la conducción de Nico Vázquez y un jurado de lujo, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el reconocido productor musical mexicano Carlos “Charlie” García.

Minutos antes del estreno, cuando en Telefe Noticias estaban con la cobertura de la previa del reality, Telefe tocaba los 10.1 puntos.

Ese número mantuvo durante el inicio del primer programa de Popstars, a las 21:41, el ciclo seguía en 10.0.

A las 21:54, Popstars lideraba la noche con 11.6 puntos de rating y, en segunda posición, Es mi sueño, en El Trece, con 6.7.

22:05, Popstars subía a 11.2, mientras Es mi Sueño en El Trece llegaba a 7.2.

A las 22:20, Popstars estaba en 11.6 puntos y, Es mi Sueño, en tanto, 7.6.

A las 22:24, el programa de Nico Vázquez bajada a 10.7. Cerca del final, a las 22:30, el certamen tenía 10.3.

El ciclo terminó a las 22:40 con 11.1, mientras El Trece estaba en 5.6 puntos de rating.