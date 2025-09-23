"
Corte de agua programado afectará a varios barrios de San Juan este miércoles

Obras Sanitarias realizará este miércoles 24 de septiembre tareas de empalme en la red distribuidora, lo que provocará una interrupción temporal del servicio en distintos barrios de San Juan.

Obras Sanitarias informó que este miércoles 24 de septiembre se ejecutarán trabajos de empalme en la red distribuidora de agua potable que abastece a una amplia zona del Gran San Juan. Las labores se concentrarán sobre Avenida Rioja, en el tramo comprendido entre calle Estrada y Fray Mamerto Esquiú, por lo que se reducirá la calzada y se recomienda a conductores y peatones extremar precauciones.

Barrios alcanzados por el corte

Durante el operativo, el suministro de agua potable se verá interrumpido o con baja presión en los siguientes sectores:

  • Barrio Sur

  • Villa Fausto Carrasco

  • Barrio 15 de Mayo

  • Barrio Walter Mercher

  • Barrio Natania III

  • Barrio CGT Rawson

  • Villa Carolina

  • Barrio Solares de San Juan

  • Barrio Teniente Silva

  • Zonas aledañas.

Recomendaciones a los vecinos

La empresa recordó que los tanques de almacenamiento domiciliario permiten afrontar cortes de más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua. Se aconseja evitar el riego, lavado de veredas y actividades que requieran gran consumo del recurso mientras duren los trabajos.

