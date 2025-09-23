Obras Sanitarias informó que este miércoles 24 de septiembre se ejecutarán trabajos de empalme en la red distribuidora de agua potable que abastece a una amplia zona del Gran San Juan. Las labores se concentrarán sobre Avenida Rioja, en el tramo comprendido entre calle Estrada y Fray Mamerto Esquiú, por lo que se reducirá la calzada y se recomienda a conductores y peatones extremar precauciones.
Corte de agua programado afectará a varios barrios de San Juan este miércoles
Obras Sanitarias realizará este miércoles 24 de septiembre tareas de empalme en la red distribuidora, lo que provocará una interrupción temporal del servicio en distintos barrios de San Juan.