Corte de agua programado afectará a varios barrios de San Juan este miércoles

Obras Sanitarias informó que este miércoles 24 de septiembre se ejecutarán trabajos de empalme en la red distribuidora de agua potable que abastece a una amplia zona del Gran San Juan. Las labores se concentrarán sobre Avenida Rioja, en el tramo comprendido entre calle Estrada y Fray Mamerto Esquiú, por lo que se reducirá la calzada y se recomienda a conductores y peatones extremar precauciones.