Cómo hacer agua de romero para mejorar el pelo

3 cucharadas de hojas de romero (frescas o secas)

2 vasos de agua

El romero es ideal para favorecer el crecimiento del pelo.

El primer paso para realizar esta agua de romero es poner a hervir agua en una olla o cacerola, y luego retirar del fuego. Agrega las hojas de romero, tapa la olla y deja reposar la preparación por unos 15 o 20 minutos.

El siguiente paso es colar la mezcla, ya que solo necesitarás el agua. Deja enfriar la mezcla, y luego podrás pasarlo a un envase con atomizador. En cuanto a su aplicación, solo debes colocarla en el pelo húmedo y limpio, haciendo hincapié en el cuero cabelludo.

Masajea suavemente el cuero cabelludo para favorecer la absorción del agua de romero. No te aconsejamos enjuagar el cabello, ya que eliminarás el producto. Puedes usar el agua de romero 1 o 2 veces por semana para obtener mejores resultados.

¿Qué beneficios brinda el agua de romero?

El agua de romero es conocida por los múltiples beneficios que le brinda al cabello, como por ejemplo mejorar la circulación y promover la regeneración del mismo. Además, previene la caída del pelo, combatiendo la alopecia.

El romero también es aconsejado en casos de caspa, ya que posee propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener el cuero cabelludo limpio. También es aconsejado como acondicionador natural, ya que deja el pelo suave y sin nudos.

El agua de romero es ideal para hidratar el pelo y darle brillo.

Finalmente, el agua de romero también es aconsejada para regular el exceso de sebo, y es ideal para quienes tienen cabello graso, ya que prolonga la sensación de limpieza.