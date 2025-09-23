La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), lleva adelante controles en producciones de cebolla, zanahoria y Banching en distintos departamentos de la provincia.
Controlan 600 hectáreas de cultivos semilleros en el Valle de Tulum
El objetivo de este trabajo de campo es garantizar la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes del sector semillero.