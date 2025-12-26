Continúa grave y en terapia intensiva el motociclista herido en Chimbas

La causa quedó en manos de la UFI N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, quien brindó detalles sobre la mecánica del choque. “Efectivamente, el hecho ocurrió ayer en horas de la mañana. A raíz de ese siniestro hay una persona que se encuentra en estado crítico en el hospital”, confirmó el funcionario.

image

Según la reconstrucción preliminar, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando la camioneta Toyota Hilux blanca realizó un giro intempestivo hacia la derecha, sin señalizar. “Por lo que se observa en el video, el giro no fue anunciado y la motocicleta impacta en la parte derecha del rodado”, explicó Gerarduzzi.

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "CHOQUE Y FUGA EN CHIMBAS Luego de un violento choque, un motociclista quedó gravemente herido y el conductor de la camioneta involucrada escapó del lugar sin asistir a la víctima #SanJuan #Fuga #SeguridadVial #Justicia" View this post on Instagram

Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga sin asistir a la víctima y, de acuerdo a la investigación, movió la moto, el casco y otros elementos, lo que dificultó las primeras pericias. No obstante, un testigo presencial y una cámara de seguridad captaron el momento del choque, material que resultó clave para avanzar en la causa.

La víctima fue identificada como Luis Fernando Agüero, quien circulaba en una motocicleta de 110 cc. Producto del siniestro, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y múltiples politraumatismos. Permanece internado en terapia intensiva del Hospital Dr. Guillermo Rawson, con pronóstico reservado. Durante el impacto, el motociclista perdió el casco y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Este viernes, pasado el mediodía, el conductor de la camioneta se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ª junto con el vehículo. Fuentes judiciales confirmaron que se trata de Marcelo Jaime, de 47 años, quien ya había sido individualizado y era intensamente buscado.

Con la entrega del acusado, la investigación continúa para determinar responsabilidades penales y las circunstancias exactas del hecho. En paralelo, la Fiscalía sigue relevando cámaras públicas y privadas del sector.

La familia de Agüero difundió un mensaje solicitando cadenas de oración por su recuperación. El joven es padre de cuatro hijos.