Continúa grave y en terapia intensiva el motociclista herido en Chimbas
Luis Fernando Agüero, de 30 años, permanece en estado crítico y con pronóstico reservado en terapia intensiva, tras sufrir un violento choque en Chimbas que le provocó un TEC grave.
La atención continúa centrada en la evolución de Luis Fernando Agüero, el motociclista de 30 años que permanece internado en estado crítico en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, luego de haber sufrido un traumatismo encéfalo craneano grave y múltiples politraumatismos en un violento siniestro vial ocurrido en Chimbas.
Como consecuencia del impacto, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.
Desde su entorno familiar difundieron un mensaje solicitando cadenas de oración por su recuperación. “Pido cadena de oración por Fernando Agüero que está en terapia intensiva. Esta mañana tuvo un accidente, lo chocaron y huyó la camioneta dejándolo tirado. Para Dios nada es imposible”, expresaron en el pedido que comenzó a circular en redes sociales. Según se indicó, Agüero es padre de cuatro hijos pequeños, un dato que profundizó la conmoción y el acompañamiento social ante la gravedad de su cuadro clínico.
La causa quedó en manos de la UFI N°2, a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, quien brindó detalles sobre la mecánica del choque. “Efectivamente, el hecho ocurrió ayer en horas de la mañana. A raíz de ese siniestro hay una persona que se encuentra en estado crítico en el hospital”, confirmó el funcionario.
Según la reconstrucción preliminar, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando la camioneta Toyota Hilux blanca realizó un giro intempestivo hacia la derecha, sin señalizar. “Por lo que se observa en el video, el giro no fue anunciado y la motocicleta impacta en la parte derecha del rodado”, explicó Gerarduzzi.
Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga sin asistir a la víctima y, de acuerdo a la investigación, movió la moto, el casco y otros elementos, lo que dificultó las primeras pericias. No obstante, un testigo presencial y una cámara de seguridad captaron el momento del choque, material que resultó clave para avanzar en la causa.
La víctima fue identificada como Luis Fernando Agüero, quien circulaba en una motocicleta de 110 cc. Producto del siniestro, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y múltiples politraumatismos. Permanece internado en terapia intensiva del Hospital Dr. Guillermo Rawson, con pronóstico reservado. Durante el impacto, el motociclista perdió el casco y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Este viernes, pasado el mediodía, el conductor de la camioneta se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ª junto con el vehículo. Fuentes judiciales confirmaron que se trata de Marcelo Jaime, de 47 años, quien ya había sido individualizado y era intensamente buscado.
Con la entrega del acusado, la investigación continúa para determinar responsabilidades penales y las circunstancias exactas del hecho. En paralelo, la Fiscalía sigue relevando cámaras públicas y privadas del sector.
La familia de Agüero difundió un mensaje solicitando cadenas de oración por su recuperación. El joven es padre de cuatro hijos.