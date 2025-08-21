Conectar Lab lanzó nuevos talleres de experimentación: cómo inscribirse

Laboratorio de fabricación: "Tecnología cotidiana con arduino: creando con electrónica”

Este taller se enmarca en una propuesta educativa centrada en la gamificación como estrategia de aprendizaje, donde se integran dinámicas de juego, desafíos por niveles, recompensas simbólicas y trabajo colaborativo, utilizando placas arduino y componentes electrónicos básicos. Cada encuentro será una "misión" o "reto", en el cual los participantes deberán superar desafíos técnicos, construir soluciones creativas y avanzar en el diseño de prototipos que emulan el funcionamiento de objetos tecnológicos que usamos en la vida diaria. Cupos limitados.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto.

Días de cursado (presencial): martes y jueves

Horarios del taller: de 14:30 a 15:30

Edad de los participantes: de 13 a 17 años

Cantidad de encuentros: 8

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDpZKR5LMzNOMs5o-3kapACiuepHwVmjyITwvSrOCCxCTQ9A/viewform?usp=header

Laboratorio de sonido: "Producción musical digital inicial con ableton live”

Este taller introductorio de producción musical digital está diseñado para jóvenes que quieran dar sus primeros pasos en la creación de música digital. A lo largo de ocho encuentros prácticos, aprenderán a construir un beat, usar loops y samples, crear melodías, aplicar efectos y organizar una canción completa. No se requiere experiencia previa, sólo ganas de explorar el sonido y la creatividad. Al finalizar, cada participante contará con su propia producción musical lista para compartir.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto

Días (presencial): todos los jueves a partir del 21

horarios del taller: 14:00 a 16:00

Edad de los participantes: 14 a 18 años

Cantidad de encuentros: 8

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VEHi6PqfTPKaGBgrnOe3IWpXJDit6dePz72DZO5PBrNFkg/viewform?usp=header

Laboratorio de mini lab: “Hablando se entiende la magia”

Este taller promueve la oralidad en niños y parte del juego, la literatura infantil y las situaciones cotidianas para invitarlos a expresarse en público con naturalidad. La oratoria no es sólo hablar bien, sino también comunicar emociones, ideas y respetar la voz de los demás. Se trabaja con el cuerpo, las palabras y la imaginación, desde una perspectiva lúdica y situada.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto

Días (presencial): jueves

Horarios del taller: 14:00 a 15:30

Edad de los participantes: 6 a 8 años

Cantidad de encuentros: 4

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8plYv00R79dB2bylXaLKUIPH28HOy0pGj0WLO6X_zxNjJzg/viewform?usp=header

Laboratorio de ciencias: “Pequeños científicos”

Este taller propone un acercamiento lúdico y experiencial a la ciencia para niños de 6 a 9 años. A través de experimentos sencillos, seguros y divertidos, los participantes descubrirán conceptos científicos básicos mediante la exploración activa, el juego y la observación. El foco está en despertar la curiosidad, estimular el pensamiento crítico y promover el trabajo grupal.

Fecha de inicio: martes 26 de agosto

Días (presencial): martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto

Horarios del taller: 10 a 11:30

Edad de los participantes: 6 a 9 años

Cantidad de encuentros: 4

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePQJULUIag7lkIRH6Nbzb24CKT9jVMqe_CpdOFZOg_RQtS6A/viewform?usp=header