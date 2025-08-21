"
Conectar Lab lanzó nuevos talleres de experimentación: cómo inscribirse

Están destinados a niños y adolescentes, son gratis y las propuestas incluyen electrónica, producción musical, oratoria y laboratorio de ciencias. Comienzan el 26 de agosto.

El Ministerio de Educación y el Centro de Innovación Tecnológica Educativa Conectar Lab, dependiente de la Secretaría de Educación, comenzará desde el 26 de agosto un nuevo ciclo de talleres. Se trata de una propuesta de experimentación conformada por laboratorios de ciencias, sonido, fabricación y multimedia para que niños y adolescentes puedan llevar a cabo proyectos y generar aprendizajes a través del uso de diversas herramientas. Estas actividades son fuertemente impulsadas por la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Los talleres son gratuitos y se desarrollarán íntegramente en Conectar Lab, ubicado en Las Heras y Alberdi, Capital. Empezarán desde la semana próxima y cada uno tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente, en los que niños y adolescentes trabajarán contenidos específicos de manera continua y procesual.

A continuación, de qué se tratan, los horarios y el link de inscripción para cada taller.

Laboratorio de fabricación: "Tecnología cotidiana con arduino: creando con electrónica”

Este taller se enmarca en una propuesta educativa centrada en la gamificación como estrategia de aprendizaje, donde se integran dinámicas de juego, desafíos por niveles, recompensas simbólicas y trabajo colaborativo, utilizando placas arduino y componentes electrónicos básicos. Cada encuentro será una "misión" o "reto", en el cual los participantes deberán superar desafíos técnicos, construir soluciones creativas y avanzar en el diseño de prototipos que emulan el funcionamiento de objetos tecnológicos que usamos en la vida diaria. Cupos limitados.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto.

Días de cursado (presencial): martes y jueves

Horarios del taller: de 14:30 a 15:30

Edad de los participantes: de 13 a 17 años

Cantidad de encuentros: 8

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDpZKR5LMzNOMs5o-3kapACiuepHwVmjyITwvSrOCCxCTQ9A/viewform?usp=header

Laboratorio de sonido: "Producción musical digital inicial con ableton live”

Este taller introductorio de producción musical digital está diseñado para jóvenes que quieran dar sus primeros pasos en la creación de música digital. A lo largo de ocho encuentros prácticos, aprenderán a construir un beat, usar loops y samples, crear melodías, aplicar efectos y organizar una canción completa. No se requiere experiencia previa, sólo ganas de explorar el sonido y la creatividad. Al finalizar, cada participante contará con su propia producción musical lista para compartir.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto

Días (presencial): todos los jueves a partir del 21

horarios del taller: 14:00 a 16:00

Edad de los participantes: 14 a 18 años

Cantidad de encuentros: 8

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VEHi6PqfTPKaGBgrnOe3IWpXJDit6dePz72DZO5PBrNFkg/viewform?usp=header

Laboratorio de mini lab: “Hablando se entiende la magia”

Este taller promueve la oralidad en niños y parte del juego, la literatura infantil y las situaciones cotidianas para invitarlos a expresarse en público con naturalidad. La oratoria no es sólo hablar bien, sino también comunicar emociones, ideas y respetar la voz de los demás. Se trabaja con el cuerpo, las palabras y la imaginación, desde una perspectiva lúdica y situada.

Fecha de inicio: jueves 28 de agosto

Días (presencial): jueves

Horarios del taller: 14:00 a 15:30

Edad de los participantes: 6 a 8 años

Cantidad de encuentros: 4

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8plYv00R79dB2bylXaLKUIPH28HOy0pGj0WLO6X_zxNjJzg/viewform?usp=header

Laboratorio de ciencias: “Pequeños científicos”

Este taller propone un acercamiento lúdico y experiencial a la ciencia para niños de 6 a 9 años. A través de experimentos sencillos, seguros y divertidos, los participantes descubrirán conceptos científicos básicos mediante la exploración activa, el juego y la observación. El foco está en despertar la curiosidad, estimular el pensamiento crítico y promover el trabajo grupal.

Fecha de inicio: martes 26 de agosto

Días (presencial): martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto

Horarios del taller: 10 a 11:30

Edad de los participantes: 6 a 9 años

Cantidad de encuentros: 4

Link formulario de inscripción previa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePQJULUIag7lkIRH6Nbzb24CKT9jVMqe_CpdOFZOg_RQtS6A/viewform?usp=header

