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Concurso Innovación Startup: se presentaron 115 proyectos

Cerró la convocatoria del Concurso Innovación Startup 2026 con una destacada respuesta: casi se triplicaron los 41 proyectos registrados en 2025.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, cerró la convocatoria del Concurso Innovación Startup 2026 con una destacada respuesta: se presentaron 115 proyectos, casi triplicando los 41 registrados en la edición 2025.

El crecimiento de la convocatoria refleja el interés por desarrollar y fortalecer proyectos innovadores con base científica y/o tecnológica y perfil de startup, con potencial de crecimiento, escalabilidad e impacto. Este incremento en la participación también puede entenderse como un indicador del creciente dinamismo del ecosistema provincial y del trabajo que se viene desarrollando desde la gestión del gobernador Marcelo Orrego para estimular, fortalecer y acompañar la innovación y los emprendimientos basados en conocimiento.

De los 115 proyectos postulados en esta edición, 48 corresponden al rubro Miningtech, 34 a Agrotech, 14 a Biotecnología, 13 a Climatech (incluye gestión y uso eficiente del agua) y 6 a Energía. Son proyectos orientados a resolver problemáticas y necesidades concretas de estos sectores. La mayor parte de estos proyectos postulan tecnologías digitales y disruptivas e inteligencia artificial, formando parte del sector de Economía del Conocimiento.

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A su vez, por el perfil y las características de los proyectos postulados, muchas de estas soluciones presentan potencial para escalar y proyectarse hacia otros mercados, permitiendo que respuestas desarrolladas a partir de desafíos locales puedan trascender las fronteras provinciales y alcanzar un impacto nacional e internacional.

El concurso se desarrolla en el marco del Programa Innovación con Impacto y busca identificar y promover proyectos con potencial de convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto, favoreciendo su desarrollo, validación, crecimiento y escalabilidad. Esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Transferencia e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y forma parte de las herramientas que la Provincia viene impulsando para fortalecer el ecosistema de innovación, acompañar proyectos basados en conocimiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Tras la etapa de evaluación y preselección, los proyectos que avancen participarán de un Pitch Day, donde se seleccionarán los cinco ganadores. Cada uno recibirá $5 millones destinados al desarrollo del proyecto y asistencia técnica especializada con un proceso de incubación personalizado, adaptado a su grado de madurez y necesidades.

Con esta convocatoria, que duplica la participación de la edición anterior, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones, fortaleciendo las condiciones para que los proyectos surgidos en la provincia puedan transformar desafíos locales en oportunidades de crecimiento y proyección hacia nuevos mercados.

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