Concurso Innovación Startup: se presentaron 115 proyectos

A su vez, por el perfil y las características de los proyectos postulados, muchas de estas soluciones presentan potencial para escalar y proyectarse hacia otros mercados, permitiendo que respuestas desarrolladas a partir de desafíos locales puedan trascender las fronteras provinciales y alcanzar un impacto nacional e internacional.

El concurso se desarrolla en el marco del Programa Innovación con Impacto y busca identificar y promover proyectos con potencial de convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto, favoreciendo su desarrollo, validación, crecimiento y escalabilidad. Esta iniciativa es coordinada por la Dirección de Transferencia e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y forma parte de las herramientas que la Provincia viene impulsando para fortalecer el ecosistema de innovación, acompañar proyectos basados en conocimiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Tras la etapa de evaluación y preselección, los proyectos que avancen participarán de un Pitch Day, donde se seleccionarán los cinco ganadores. Cada uno recibirá $5 millones destinados al desarrollo del proyecto y asistencia técnica especializada con un proceso de incubación personalizado, adaptado a su grado de madurez y necesidades.

Con esta convocatoria, que duplica la participación de la edición anterior, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas soluciones, fortaleciendo las condiciones para que los proyectos surgidos en la provincia puedan transformar desafíos locales en oportunidades de crecimiento y proyección hacia nuevos mercados.