Con la presencia de Orrego inaugurarán las obras en calle 5

El gobernador Marcelo Orrego encabezará este jueves el acto de inauguración de las obras de ensanche, repavimentación e iluminación en Calle 5 “Agustín Gómez”, entre Frías e Hipólito Yrigoyen.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto al ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, encabezará este jueves 4 de septiembre el acto de inauguración de las obras de ensanche, repavimentación e iluminación de Calle 5 “Agustín Gómez”.

Los trabajos abarcaron el tramo comprendido entre calle Frías e Hipólito Yrigoyen, atravesando los departamentos Pocito y Rawson, y forman parte de un plan de infraestructura destinado a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del Gran San Juan.

El acto oficial está previsto para las 18:30 horas en la intersección de Calle 5 y Vidart, donde autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona participarán de la puesta en funcionamiento de estas obras que buscan acompañar el crecimiento urbano y la conectividad del área sur de la provincia.

