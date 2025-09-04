Con la presencia de Orrego inaugurarán las obras en calle 5

Los trabajos abarcaron el tramo comprendido entre calle Frías e Hipólito Yrigoyen, atravesando los departamentos Pocito y Rawson, y forman parte de un plan de infraestructura destinado a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del Gran San Juan.

El acto oficial está previsto para las 18:30 horas en la intersección de Calle 5 y Vidart, donde autoridades provinciales, municipales y vecinos de la zona participarán de la puesta en funcionamiento de estas obras que buscan acompañar el crecimiento urbano y la conectividad del área sur de la provincia.