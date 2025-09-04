Con la presencia de Orrego inaugurarán las obras en calle 5

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto al ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, encabezará este jueves 4 de septiembre el acto de inauguración de las obras de ensanche, repavimentación e iluminación de Calle 5 “Agustín Gómez”.
El gobernador Marcelo Orrego encabezará este jueves el acto de inauguración de las obras de ensanche, repavimentación e iluminación en Calle 5 “Agustín Gómez”, entre Frías e Hipólito Yrigoyen.