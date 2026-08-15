Enzo Fernández fue abucheado por los hinchas del Chelsa

Fernández ha manifestado su intención de ser transferido y tras rumores que lo vincularon al Real Madrid en las últimos días ha estado en negociaciones aún no terminadas con el Manchester City, uno de los adversarios del Chelsea en la Premier League.

Tras haber llegado a la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, Enzo tuvo unos días más de vacaciones que sus compañeros, se reincorporó esta semana y el DT español Xabi Alonso lo incluyó en la última media hora.

Victoria del Chelsea ante la Real Sociedad

Chelsea finalizó su pretemporada con una convincente victoria por 3 a 1 ante la Real Sociedad de España, en Stamford Bridge.

Sin el Colo Barco, quien se sumó esta semana, los Blues ganaron con goles de Morgan Rogers y un doblete del brasileño Joao Pedro.

El debut oficial del conjunto londinense será el lunes 24 ante Fulham, como visitante, por la Premier League.