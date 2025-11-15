La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, comunica el nuevo cronograma semanal del operativo de desinsectación, desratización y educación ambiental, que se llevará a cabo del lunes 17 al viernes 21 de noviembre, con el propósito de preservar la higiene urbana y el bienestar sanitario de los vecinos.
Cómo continúa el operativo de desinsectación y desratización en Capital
Del 17 al 21 de noviembre se realizarán tareas de control sanitario en distintos barrios de Capital y dependencias municipales.