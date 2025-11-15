"
Cómo continúa el operativo de desinsectación y desratización en Capital

Del 17 al 21 de noviembre se realizarán tareas de control sanitario en distintos barrios de Capital y dependencias municipales.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, comunica el nuevo cronograma semanal del operativo de desinsectación, desratización y educación ambiental, que se llevará a cabo del lunes 17 al viernes 21 de noviembre, con el propósito de preservar la higiene urbana y el bienestar sanitario de los vecinos.

Turno Mañana — del 17/11 al 21/11

Lunes 17

Desinsectación en Barrio Norte, por calles 25 de Mayo y Misiones.

Martes 18

Desinsectación en Barrio Jardín Puerta del Sol, por calles Falucho y Juan Nuche.

Miércoles 19 y jueves 20

Operativo en Barrio 25 de Mayo, por calles Falucho y Holanda.

Viernes 21

Atención de pedidos particulares registrados a través del sistema municipal de reclamos.

Turno Tarde — del 17/11 al 21/11

Lunes 17, martes 18 y miércoles 19

Desinsectación en Villa Pontoriero, por calles Sargento Cabral y Olegario Andrade.

Jueves 20

Desinsectación en el edificio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, como parte del mantenimiento preventivo interno.

Viernes 21

Atención de reclamos y solicitudes particulares ingresadas al sistema municipal.

