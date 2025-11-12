Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la avenida de Circunvalación, cuando un automovilista fue captado circulando varios kilómetros en contramano. El episodio ocurrió en plena hora pico y quedó registrado en video por otros conductores que transitaban por la zona.
Circulaba en contramano en Circunvalación hasta que otro conductor logró detenerlo
El hecho ocurrió este miércoles 12 de noviembre en plena hora pico. El conductor de un Twingo beige recorrió varios kilómetros en sentido contrario hasta que fue advertido por otro automovilista.