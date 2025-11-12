"
Circulaba en contramano en Circunvalación hasta que otro conductor logró detenerlo

El hecho ocurrió este miércoles 12 de noviembre en plena hora pico. El conductor de un Twingo beige recorrió varios kilómetros en sentido contrario hasta que fue advertido por otro automovilista.

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la avenida de Circunvalación, cuando un automovilista fue captado circulando varios kilómetros en contramano. El episodio ocurrió en plena hora pico y quedó registrado en video por otros conductores que transitaban por la zona.

Según trascendió, el vehículo —un Renault Twingo de color beige— ingresó a la vía rápida en sentido contrario y avanzó hasta la altura de avenida España. Fue allí cuando otro automovilista advirtió la peligrosa maniobra, encendió las balizas, frenó y comenzó a hacerle señas con las luces para que se detuviera.

El hecho generó alarma entre quienes circulaban por la zona debido al alto tránsito de ese horario. Hasta el momento, no se informó si intervino personal policial.

