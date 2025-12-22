"
Presentan la comisión redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal

La iniciativa busca establecer una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida, que oriente el ejercicio de la acción penal bajo criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia.

Con el objetivo de fortalecer una persecución penal pública coherente, transparente y previsible, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan dispuso la conformación de la Comisión Redactora de la Política Criminal, en línea con los mandatos constitucionales y legales que rigen su actuación.

La iniciativa busca establecer una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida, que oriente el ejercicio de la acción penal bajo criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia. La resolución remarca la necesidad de garantizar los principios de legalidad, objetividad, igualdad ante la ley y unidad de actuación, evitando márgenes de discrecionalidad.

Asimismo, se subraya la importancia de que los lineamientos de política criminal sean generales, escritos y de conocimiento público, como condición esencial para asegurar la seguridad jurídica, la transparencia republicana y la previsibilidad en la administración de justicia.

La Comisión Redactora estará integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial, promoviendo una construcción técnica, ordenada y participativa de la política criminal provincial.

En este marco, se invita a los medios de comunicación a cubrir el acto de Presentación de la Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan, que se realizará el lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9.30 horas, en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

