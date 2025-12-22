Presentan la comisión redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal

La iniciativa busca establecer una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida, que oriente el ejercicio de la acción penal bajo criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia. La resolución remarca la necesidad de garantizar los principios de legalidad, objetividad, igualdad ante la ley y unidad de actuación, evitando márgenes de discrecionalidad.

Asimismo, se subraya la importancia de que los lineamientos de política criminal sean generales, escritos y de conocimiento público, como condición esencial para asegurar la seguridad jurídica, la transparencia republicana y la previsibilidad en la administración de justicia.