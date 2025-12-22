Con el objetivo de fortalecer una persecución penal pública coherente, transparente y previsible, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan dispuso la conformación de la Comisión Redactora de la Política Criminal, en línea con los mandatos constitucionales y legales que rigen su actuación.
Presentan la comisión redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal
La iniciativa busca establecer una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida, que oriente el ejercicio de la acción penal bajo criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia.