Celiaquía: cronograma de entrega de módulos alimentarios de junio

Cronograma de entrega:
Jáchal – 9 de junio
9:30 hs: CIC Niquivil
10:00 a 12:00 hs: Hospital San Roque
11:00 hs: CIC Villa Mercedes
Valle Fértil – 10 de junio
9:30 a 12:00 hs: Acción Social
Zonda – 10 de junio
9:30 a 11:00 hs: Acción Social de Zonda
Ullum – 10 de junio
11:00 a 12:30 hs: CIC Ullum
Iglesia – 11 de junio
9:30 a 10:30 hs: CIC Las Flores
11:00 a 12:30 hs: Hospital Tomás Perón, Rodeo
25 de Mayo – 12 de junio
9:30 a 10:30 hs: Hospital Santa Rosa
Sarmiento – 12 de junio
11:00 a 12:00 hs: CIC Villa Mediagua
12:00 a 13:00 hs: CIC Los Berros
Angaco – 16 de junio
9:30 a 11:00 hs: Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza
San Martín – 16 de junio
11:30 a 13:00 hs: Hospital Dra. Stella Molina
Calingasta – 17 de junio
10:00 hs: Hospital Villa Calingasta
11:00 hs: Hospital Dr. Aldo Cantoni, Barreal
12:30 hs: Centro de Salud Tamberías
Caucete – 18 y 19 de junio
9:30 a 11:30 hs: Club Deportiva Caucetera
Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, 9 de Julio y Albardón
Se realizará los días: 22,23,24, 25 y 26 de junio en el depósito del ministerio de familia y desarrollo humano de 8:00 a 13:00 hs. ubicado en la calle Salta 1724 norte, Capital.
Para los beneficiarios que no asistieron en las fechas anteriores, podrán retirarlo el día 30 de junio por el depósito, en el mismo horario. Se solicita a los beneficiarios asistir en la fecha y horario correspondiente para garantizar una atención ágil y ordenada durante el operativo de entrega.