Celiaquía: cronograma de entrega de módulos alimentarios de junio

El operativo se llevará adelante en hospitales, centros integradores comunitarios y áreas de acción social de los departamentos incluidos en el cronograma. La modalidad de entrega busca garantizar una distribución ordenada y cercana para las familias que forman parte de esta política alimentaria.

Los módulos están destinados a personas con celiaquía que requieren una alimentación libre de gluten. A través de este programa, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano sostiene una asistencia alimentaria específica que se distribuye mensualmente en distintos puntos de San Juan, contribuyendo al acceso a productos adecuados para una alimentación segura.