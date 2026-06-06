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Celiaquía: cronograma de entrega de módulos alimentarios de junio

La entrega de los módulos alimentarios de celiaquía se realizará entre el 9 y el 30 de junio en distintos departamentos de la provincia.

La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias dio a conocer el cronograma de entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía correspondiente al mes de junio. La distribución se desarrollará entre el 9 y el 30 de junio en distintos puntos de la provincia, alcanzando a los beneficiarios incorporados al programa.

El operativo se llevará adelante en hospitales, centros integradores comunitarios y áreas de acción social de los departamentos incluidos en el cronograma. La modalidad de entrega busca garantizar una distribución ordenada y cercana para las familias que forman parte de esta política alimentaria.

Los módulos están destinados a personas con celiaquía que requieren una alimentación libre de gluten. A través de este programa, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano sostiene una asistencia alimentaria específica que se distribuye mensualmente en distintos puntos de San Juan, contribuyendo al acceso a productos adecuados para una alimentación segura.

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Cronograma de entrega:

Jáchal – 9 de junio

9:30 hs: CIC Niquivil

10:00 a 12:00 hs: Hospital San Roque

11:00 hs: CIC Villa Mercedes

Valle Fértil – 10 de junio

9:30 a 12:00 hs: Acción Social

Zonda – 10 de junio

9:30 a 11:00 hs: Acción Social de Zonda

Ullum – 10 de junio

11:00 a 12:30 hs: CIC Ullum

Iglesia – 11 de junio

9:30 a 10:30 hs: CIC Las Flores

11:00 a 12:30 hs: Hospital Tomás Perón, Rodeo

25 de Mayo – 12 de junio

9:30 a 10:30 hs: Hospital Santa Rosa

Sarmiento – 12 de junio

11:00 a 12:00 hs: CIC Villa Mediagua

12:00 a 13:00 hs: CIC Los Berros

Angaco – 16 de junio

9:30 a 11:00 hs: Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza

San Martín – 16 de junio

11:30 a 13:00 hs: Hospital Dra. Stella Molina

Calingasta – 17 de junio

10:00 hs: Hospital Villa Calingasta

11:00 hs: Hospital Dr. Aldo Cantoni, Barreal

12:30 hs: Centro de Salud Tamberías

Caucete – 18 y 19 de junio

9:30 a 11:30 hs: Club Deportiva Caucetera

Capital, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, 9 de Julio y Albardón

Se realizará los días: 22,23,24, 25 y 26 de junio en el depósito del ministerio de familia y desarrollo humano de 8:00 a 13:00 hs. ubicado en la calle Salta 1724 norte, Capital.

Para los beneficiarios que no asistieron en las fechas anteriores, podrán retirarlo el día 30 de junio por el depósito, en el mismo horario. Se solicita a los beneficiarios asistir en la fecha y horario correspondiente para garantizar una atención ágil y ordenada durante el operativo de entrega.

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