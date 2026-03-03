Caso Branka Motors: los danmificados redoblaron el reclamo en Tribunales

image

Bravo confirmó que aceptarían una devolución total, ya sea en un solo pago o en cuotas, pero con una condición clara: que se respete el valor actualizado de los vehículos. “Yo entregué dos millones de pesos de contado. Hoy la moto está en tres millones. Si es en cuotas, que sea con valor actualizado; si es de contado, acepto los dos millones”, detalló.

El malestar es evidente. “Somos 70 personas en el grupo y tengo una compañera que pagó cinco millones y medio. Es una falta de respeto”, sostuvo. También remarcó la falta de información oficial: “Queremos llegar a un acuerdo favorable. La gente trabajadora puso la plata. No tenemos nada sólido, nadie nos comunica nada”.

Los afectados estiman que el dinero total involucrado supera los 400 millones de pesos.

Por su parte, la abogada Noriega explicó cómo operaba la presunta maniobra: “Se entregaron pocos vehículos, pero los que se entregaron fueron sin documentación, lo que significa que no podían circular por la vía pública”. Además, señaló que los contratos establecían un plazo de 30 días para la entrega de las motos y, en caso de incumplimiento, la empresa debía devolver el dinero.

image

Próximos pasos judiciales

Según Noriega, el Ministerio Público Fiscal continuará incorporando pruebas y documentación a la causa. “Hemos aportado contratos, recibos de pago y transferencias. En este momento se llaman elementos de convicción. La finalidad de mis representados es recuperar el dinero. Muchos invirtieron todo lo que tenían para un vehículo, pero no quieren el vehículo, quieren el dinero, nada más”, explicó.

Finalmente, la letrada recordó que quienes se consideren damnificados deben presentarse directamente en Fiscalía o en la comisaría para sumarse a la denuncia y quedar formalmente representados en el proceso.

Mientras la investigación avanza en sede judicial, en la calle el reclamo continúa: recuperar lo perdido es, hoy, el único objetivo.