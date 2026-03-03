Caso Branka Motors: los danmificados redoblaron el reclamo en Tribunales
kTras la audiencia de este mediodía, damnificados por el caso Branka Motors reclamaron que los imputados sigan detenidos y que se les reintegre el dinero actualizado.
La audiencia judicial por la presunta megaestafa de Branka Motors se realizó este martes al mediodía y, horas después, ya en la tarde, los damnificados volvieron a concentrarse en las puertas de Tribunales para insistir con su reclamo: que los imputados continúen detenidos y que se les devuelva el dinero.
El proceso avanza con la formalización de la investigación penal, bajo la intervención de la jueza de Garantías Carolina Parra, quien declaró la validez y legalidad de las detenciones. La causa acumula más de 300 denuncias y un perjuicio económico que, según estimaciones iniciales, supera los 510 millones de pesos.
En la vereda del edificio judicial, Emanuel Bravo, delegado de un grupo de 70 damnificados, explicó la postura común. “Estamos a la espera de una respuesta. Lo que pedimos es que esta gente siga detenida y que se nos devuelva el importe que hemos pagado”, afirmó.
Bravo confirmó que aceptarían una devolución total, ya sea en un solo pago o en cuotas, pero con una condición clara: que se respete el valor actualizado de los vehículos. “Yo entregué dos millones de pesos de contado. Hoy la moto está en tres millones. Si es en cuotas, que sea con valor actualizado; si es de contado, acepto los dos millones”, detalló.
El malestar es evidente. “Somos 70 personas en el grupo y tengo una compañera que pagó cinco millones y medio. Es una falta de respeto”, sostuvo. También remarcó la falta de información oficial: “Queremos llegar a un acuerdo favorable. La gente trabajadora puso la plata. No tenemos nada sólido, nadie nos comunica nada”.
Los afectados estiman que el dinero total involucrado supera los 400 millones de pesos.
Por su parte, la abogada Noriega explicó cómo operaba la presunta maniobra: “Se entregaron pocos vehículos, pero los que se entregaron fueron sin documentación, lo que significa que no podían circular por la vía pública”. Además, señaló que los contratos establecían un plazo de 30 días para la entrega de las motos y, en caso de incumplimiento, la empresa debía devolver el dinero.
Próximos pasos judiciales
Según Noriega, el Ministerio Público Fiscal continuará incorporando pruebas y documentación a la causa. “Hemos aportado contratos, recibos de pago y transferencias. En este momento se llaman elementos de convicción. La finalidad de mis representados es recuperar el dinero. Muchos invirtieron todo lo que tenían para un vehículo, pero no quieren el vehículo, quieren el dinero, nada más”, explicó.
Finalmente, la letrada recordó que quienes se consideren damnificados deben presentarse directamente en Fiscalía o en la comisaría para sumarse a la denuncia y quedar formalmente representados en el proceso.
Mientras la investigación avanza en sede judicial, en la calle el reclamo continúa: recuperar lo perdido es, hoy, el único objetivo.