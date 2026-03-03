La Policía de San Juan logró recuperar en tiempo récord un automóvil que había sido robado días atrás en la provincia. El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, que localizó el vehículo tras una investigación que se extendió durante apenas seis días.
Recuperaron un auto robado en Capital hace seis días
La Policía de San Juan halló un Chevrolet Onix con pedido de secuestro activo. El vehículo había sido sustraído el 26 de febrero y será restituido a su dueño.