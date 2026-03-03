"
Recuperaron un auto robado en Capital hace seis días

La Policía de San Juan halló un Chevrolet Onix con pedido de secuestro activo. El vehículo había sido sustraído el 26 de febrero y será restituido a su dueño.

La Policía de San Juan logró recuperar en tiempo récord un automóvil que había sido robado días atrás en la provincia. El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, que localizó el vehículo tras una investigación que se extendió durante apenas seis días.

El auto en cuestión es un Chevrolet Onix blanco, que tenía pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Calificado desde el pasado 26 de febrero.

El hallazgo se produjo en Calle Coronel Díaz, en el departamento Capital, luego de un operativo que combinó tareas de inteligencia criminal, vigilancia encubierta y coordinación con el área de Abordaje Territorial.

Según informaron fuentes policiales, durante las averiguaciones los efectivos confirmaron la situación legal del rodado, lo que permitió avanzar rápidamente con el procedimiento judicial correspondiente. El vehículo fue localizado en la vía pública y, tras verificarse el pedido vigente, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron el trabajo especializado de la División D-5 en la prevención y esclarecimiento de delitos vinculados al robo de vehículos y autopartes en San Juan.

