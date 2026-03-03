Recuperaron un auto robado en Capital hace seis días

El auto en cuestión es un Chevrolet Onix blanco, que tenía pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Calificado desde el pasado 26 de febrero.

El hallazgo se produjo en Calle Coronel Díaz, en el departamento Capital, luego de un operativo que combinó tareas de inteligencia criminal, vigilancia encubierta y coordinación con el área de Abordaje Territorial.