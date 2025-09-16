El Gobierno ayudará a la familia del joven sanjuanino asesinado en Chile

Desde el Ministerio explicaron que se está esperando documentación clave desde Argentina hacia Chile para poder iniciar las acciones judiciales correspondientes, y que la evolución de la causa judicial en el país vecino será determinante para poder repatriar el cuerpo del joven sanjuanino.

Familia sanjuanina pide ayuda para repatriar a joven asesinado en Chile

El padre de la víctima indicó que, una vez que la Justicia chilena autorice la entrega del cuerpo, una funeraria local se hará cargo del traslado hasta la frontera con Argentina, donde será recibida por una funeraria sanjuanina, que completará el recorrido hasta la capital provincial.

Gabriel Olivera Silva falleció el domingo en Vallenar, tras recibir una puñalada en el tórax, a la altura del corazón. El hecho ocurrió luego de que fuera abordado por cuatro personas y, tras un cruce de palabras, uno de los agresores lo apuñaló.

Asesinaron a un sanjuanino en la localidad de Vallenar, en Chile

La Policía de Investigaciones de Copiapó (PDI) actuó con rapidez y logró la detención de los sospechosos, incluyendo al presunto autor del ataque, quien fue identificado por testigos. El individuo se encuentra actualmente bajo prisión preventiva, mientras avanza la investigación y se recopilan más pruebas.