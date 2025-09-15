Vecinos deciden el destino de más de 300 millones de pesos en Capital

Las propuestas deben cumplir con los siguientes criterios para ser consideradas válidas:

• Estar orientadas a la gestión, infraestructura y/o equipamiento.

• Tener destino en el espacio público o en entidades de bien público sin fines de lucro.

• Estar avaladas por un número representativo de vecinos.

• Respetar el límite presupuestario asignado a cada preproyecto.

• Estar orientadas al beneficio social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En las reuniones, vecinos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades participan presentando sus ideas. A través del diálogo y el consenso, se seleccionan las propuestas finales, las cuales quedan registradas en un acta firmada por los proponentes y avalistas.

Fechas de votación por distrito

A partir de este año, la votación será abierta a todos los vecinos y se realizará de manera online, facilitando el acceso y ampliando la participación. Las personas interesadas en votar, deberán ingresar a https://presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar/

Centro: del 16 al 19 de septiembre

Desamparados: del 20 al 23 de septiembre

Trinidad: del 24 al 27 de septiembre

Concepción: del 28 de septiembre al 1 de octubre

Participación abierta: los medios también son vecinos y protagonistas

La municipalidad invita a los vecinos a informarse, involucrarse y ser parte de esta experiencia democrática que transforma el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

El Presupuesto Participativo es una oportunidad de construir juntos una Ciudad más justa, equitativa y participativa.

Asimismo, la Ciudad invita a los medios de comunicación locales a sumarse activamente como protagonistas de este proceso. No solo como promotores de información, sino como vecinos con voz y voto. Cada medio, según su ubicación, puede votar en el distrito correspondiente: Concepción, de Trinidad, de Desamparados o del Centro.

Esta es una propuesta de comunicación más cercana y directa, en la que invitamos a los medios a involucrarse desde su lugar como ciudadanos, apoyando la difusión de esta herramienta democrática, pero también participando en ella.