Vecinos deciden el destino de más de 300 millones de pesos en Capital

La Municipalidad avanza en el presupuesto participativo que le permite al vecino definir en que invertir parte del presupuesto municipal.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con la implementación del Presupuesto Participativo 2025, una herramienta de democracia directa que promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino de una parte del presupuesto municipal.

Para este año, el monto total asignado al Presupuesto Participativo es de $314.074.893,73, a distribuir en 12 preproyectos, correspondiendo a cada uno una partida de $26.172.907,81.

Durante la segunda etapa del proceso, se inscribieron casi 400 vecinos, que participaron activamente en las reuniones barriales organizadas por el Concejo Deliberante. En estos encuentros surgieron 30 propuestas, elaboradas a partir de las necesidades, sueños y prioridades expresadas por las comunidades de cada distrito.

Las propuestas deben cumplir con los siguientes criterios para ser consideradas válidas:

• Estar orientadas a la gestión, infraestructura y/o equipamiento.

• Tener destino en el espacio público o en entidades de bien público sin fines de lucro.

• Estar avaladas por un número representativo de vecinos.

• Respetar el límite presupuestario asignado a cada preproyecto.

• Estar orientadas al beneficio social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En las reuniones, vecinos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades participan presentando sus ideas. A través del diálogo y el consenso, se seleccionan las propuestas finales, las cuales quedan registradas en un acta firmada por los proponentes y avalistas.

Fechas de votación por distrito

A partir de este año, la votación será abierta a todos los vecinos y se realizará de manera online, facilitando el acceso y ampliando la participación. Las personas interesadas en votar, deberán ingresar a https://presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar/

Centro: del 16 al 19 de septiembre

Desamparados: del 20 al 23 de septiembre

Trinidad: del 24 al 27 de septiembre

Concepción: del 28 de septiembre al 1 de octubre

Participación abierta: los medios también son vecinos y protagonistas

La municipalidad invita a los vecinos a informarse, involucrarse y ser parte de esta experiencia democrática que transforma el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

El Presupuesto Participativo es una oportunidad de construir juntos una Ciudad más justa, equitativa y participativa.

Asimismo, la Ciudad invita a los medios de comunicación locales a sumarse activamente como protagonistas de este proceso. No solo como promotores de información, sino como vecinos con voz y voto. Cada medio, según su ubicación, puede votar en el distrito correspondiente: Concepción, de Trinidad, de Desamparados o del Centro.

Esta es una propuesta de comunicación más cercana y directa, en la que invitamos a los medios a involucrarse desde su lugar como ciudadanos, apoyando la difusión de esta herramienta democrática, pero también participando en ella.

