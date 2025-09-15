Vecinos deciden el destino de más de 300 millones de pesos en Capital

Las propuestas deben cumplir con los siguientes criterios para ser consideradas válidas:
• Estar orientadas a la gestión, infraestructura y/o equipamiento.
• Tener destino en el espacio público o en entidades de bien público sin fines de lucro.
• Estar avaladas por un número representativo de vecinos.
• Respetar el límite presupuestario asignado a cada preproyecto.
• Estar orientadas al beneficio social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
En las reuniones, vecinos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades participan presentando sus ideas. A través del diálogo y el consenso, se seleccionan las propuestas finales, las cuales quedan registradas en un acta firmada por los proponentes y avalistas.
Fechas de votación por distrito
A partir de este año, la votación será abierta a todos los vecinos y se realizará de manera online, facilitando el acceso y ampliando la participación. Las personas interesadas en votar, deberán ingresar a https://presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar/
Centro: del 16 al 19 de septiembre
Desamparados: del 20 al 23 de septiembre
Trinidad: del 24 al 27 de septiembre
Concepción: del 28 de septiembre al 1 de octubre
Participación abierta: los medios también son vecinos y protagonistas
La municipalidad invita a los vecinos a informarse, involucrarse y ser parte de esta experiencia democrática que transforma el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.
El Presupuesto Participativo es una oportunidad de construir juntos una Ciudad más justa, equitativa y participativa.
Asimismo, la Ciudad invita a los medios de comunicación locales a sumarse activamente como protagonistas de este proceso. No solo como promotores de información, sino como vecinos con voz y voto. Cada medio, según su ubicación, puede votar en el distrito correspondiente: Concepción, de Trinidad, de Desamparados o del Centro.
Esta es una propuesta de comunicación más cercana y directa, en la que invitamos a los medios a involucrarse desde su lugar como ciudadanos, apoyando la difusión de esta herramienta democrática, pero también participando en ella.