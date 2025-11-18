Caída global de internet: millones de usuarios sin acceso a X y ChatGPT

image

La problemática recuerda lo ocurrido hace apenas unas semanas: cuando Cloudflare se cae, también lo hacen —total o parcialmente— las plataformas que dependen de su red global.

Desde la empresa aún no detallaron el origen del problema. La compañía indicó que está investigando el incidente y advirtió que pueden aparecer errores al intentar ingresar a páginas que utilizan su infraestructura. Desde su propio portal reconocieron la caída y aseguraron que trabajan para restablecer la normalidad.

"Cloudflare está al tanto de un problema que potencialmente afecta a varios clientes y lo está investigando. Se proporcionarán más detalles a medida que haya más información disponible", detalló la empresa en una nota en su panel de estado del servicio a las 11:48 UTC.

Mientras tanto, la afectación empieza a reflejarse en la versión global de Downdetector, donde aparecen reportes de interrupciones en X.com, OpenAI, League of Legends y cientos de otras webs que dependen directamente de los servicios ofrecidos por Cloudflare.

¿Qué es una CDN?

Una CDN —la sigla de Content Delivery Network, o Red de Distribución de Contenido— es, básicamente, la infraestructura que permite que los grandes servicios de Internet funcionen sin ahogarse en su propio tráfico. Detrás del concepto hay una red de servidores distribuidos por el mundo que alojan copias locales de los contenidos de un sitio: imágenes, videos, música, archivos web, documentos. Es la manera en que una plataforma global evita que todos sus usuarios golpeen al mismo servidor original.

El objetivo es simple: que cada persona acceda a los contenidos desde un nodo cercano. Con los archivos replicados en distintos puntos del mapa, la experiencia de uso mejora porque el tráfico viaja menos, los servidores están menos saturados y se reducen la latencia y los cuellos de botella. Ahí aparece el verdadero valor de estas redes: equilibrio de carga y eficiencia.

El ejemplo clásico es el del streaming. Si todos los usuarios intentaran ver un video alojado en un único servidor en Estados Unidos, el resultado sería un embudo planetario. Con una CDN, ese mismo archivo se distribuye por nodos globales y cada usuario recibe la copia desde el punto más cercano. Eso explica también por qué Netflix, YouTube, Twitch o Spotify dependen tanto de estas redes para servir contenidos de manera fluida en distintos países.

La mayoría de las CDNs son servicios de terceros: compañías especializadas que proveen la infraestructura y la operan para miles de webs. Una empresa puede tener sus servidores principales en AWS, Google Cloud o un datacenter propio, y al mismo tiempo contratar una CDN con presencia internacional para multiplicar el alcance y la velocidad de distribución de sus archivos.

Pero la contracara es obvia: cuando una CDN falla, medio Internet se descompone como si fuera un dominó. Si el nodo más cercano a un usuario deja de funcionar, todos los contenidos que debían llegar por ese canal quedan inaccesibles, y la web aparece caída aunque su servidor central siga activo.

Caída global de internet: las principales webs afectadas

El sitio web Downdetector es una plataforma que muestra en tiempo real si una página o servicio en línea - como redes sociales, servicios de banca o entretenimiento - funciona correctamente o experimenta problemas o caídas. El sistema funciona recopilando datos de quejas de los usuarios junto con información de otras fuentes, tales como X o Google.

Así, en el escenario actual, tras conocerse la falla de Cloudflare, millones de usuarios reportaron problemas de acceso a diferentes web.

Los inconvenientes de Cloudflare no generó una caída de todas las webs, pero si afectó algunas muy visitadas. Entre las páginas o servicios digitales con mayor cantidad de reportes se encuentran:

X (ex Twitter)

ChatGPT

League of Legends

Google

Canva

Caída global de Internet: que dijo Cloudflare sobre la falla que afectó a cientos de páginas web

Temprano este martes, Cloudflare admitió públicamente que su red estaba atravesando problemas. En su portal de estado, la compañía informó que "Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios podrían verse afectados de forma intermitente. Estamos trabajando para restablecer el servicio". Con el correr de las horas, el impacto se hizo visible: plataformas como X y herramientas de IA como ChatGPT registraron fallos, lentitud y cortes intermitentes.

Más tarde llegó la voz de la propia empresa para aclarar lo ocurrido. El jefe de tecnología asumió la responsabilidad y detalló que el incidente no tuvo origen externo: "En resumen, un fallo latente en un servicio que sustenta nuestra capacidad de mitigación de bots comenzó a fallar tras un cambio de configuración rutinario. Esto provocó una degradación generalizada de nuestra red y otros servicios. No se trató de un ataque."

El ejecutivo adelantó que la firma publicará un documento técnico que reconstruirá el episodio con precisión. "Es fundamental que hayamos aclarado lo sucedido, y en unas horas publicaremos un informe detallado", señaló sobre el análisis que presentarán para cerrar el caso.

También hubo un mensaje dirigido a los millones de usuarios afectados. "Ese problema, el impacto que causó y el tiempo que tardó en resolverse son inaceptables. Ya estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir, pero sé que hoy causó verdaderos inconvenientes. La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros es lo que más valoramos y haremos todo lo posible para recuperarla", agregó el directivo en un tono autocrítico.

Hacia las 11.42, Cloudflare informó que había implementado un parche y que "se ha implementado una solución y creemos que el incidente está resuelto". Sin embargo, minutos después matizó esa afirmación: en su última actualización reconocieron que "persisten problemas después de la implementación" y aseguraron que los equipos técnicos siguen "trabajando para restablecer el servicio tras la corrección del error".