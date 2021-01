 Cada día y medio se registra un caso de abuso sexual por parte de la pareja de una mujer

Leé también: Sobreseimientos por violencia: hubo un porcentaje llamativo, por no acreditar el delito

Estos números indican que cada un día y medio una sanjuanina llega hasta este centro preparado para contener a víctimas de violencia sexista y denuncia un hecho que va en aumento, que es la violencia sexual. Los números parecen no ser significativos, pero si llaman la atención de quienes reciben a las mujeres y advierten un crecimiento en la exposición de estos casos.

En el país, 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres y un 40% son menores de edad, según indica el último informe realizado por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Además, en el documento en el que se analizaron datos de información obtenida del ámbito judicial y administrativo, se determinó que el 87% de las personas no denunció los hechos, y que las denuncias policiales por violencia sexual crecieron un 57% durante la última década que abarcó los años (2008 - 2018), y con mayor intensidad en los hechos sin acceso carnal.

Otras denuncias

De las denuncias que llegaron al CAVIG las que más predominan son las lesiones que en 13 días se llegó a 50 casos, luego amenazas con 40 presentaciones y 30 lesiones leves es decir que las mujeres fueron golpeadas y se causó una lesión que no produjo en la persona que la padece lesión graves o gravísimas y que no van a repercutir en el futuro en su físico. Generalmente las lesiones leves no demoran más de 30 días en su curación.

Datos actualizados en CAVIG hasta la fecha: 413 denuncias y 80 detenidos, desde que inició en noviembre En los primeros 14 días de año, hubo 228 denuncias y 15 detenidos.

Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda inmediata al 911 o dirigirte al CAVIG -Alem y Rivadavia-.