Sobreseimientos por violencia: hubo un porcentaje llamativo, por no acreditar el delito

Desde la Justicia de Flagrancia, explicaron a sanjuan8.com que este tipo de resoluciones no debe provocar dudas en la mujer que es víctima de violencia de género. Lo cierto es que hubo un número interesante, al menos un 10% de los hechos terminaron con sobreseimientos porque no pudieron ser acreditados en la instancia judicial.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando las víctimas manifiestas haber sido golpeadas o lastimadas, pero el examen médico no pudo detectar el golpe. No quiere decir que la palabra de la mujer pierde su valor, en absoluto. Lo que pasa es que si el delito se constituyó como "lesiones leves", como fue el caso que sanjuan8.com publicó en la tarde del jueves, hay que acreditar las lesiones para condenar por ese objeto.

Leé: Sobreseyeron a un hombre por no poder probar la violencia que ejerció

Si las lesiones no aparecer, el victimario no será condenado por este hecho, (con prisión preventiva o en suspenso), pero pude serlo por otros episodios si algo ocurre. A modo de ejemplo, si el sujeto es sobreseído por lesiones, pude ser denunciado nuevamente por otro hecho similar o por otro suceso de otras características.

"La mujer no tiene que aceptar ningún tipo de golpes", explicó el fiscal coordinador, Iván Grassi a sanjuan8.com. Lo que quiere decir que, ante un tironeo, un manoseo, una cachetada, está en todo el derecho de denunciar. Si no hay lesiones comprobadas porque no hay marcas, habrá disposiciones judiciales de igual modo.

Entonces, se le prohibirá a la persona acercarse a la víctima, relacionarse con ella y se lo echará del domicilio, aunque sea sobreseído. "Hay mas consciencia social por parte de las mujeres y eso es muy positivo", dijo Grassi, y agregó que las denuncias han crecido por este tema. Si bien, hay varios sobreseimientos dictados por Flagrancia en este sentido, para la Justicia siempre "hay que actuar".

Datos actualizados en CAVIG hasta la fecha:

413 denuncias y 80 detenidos, desde que inició en noviembre

En los primeros 14 días de año, hubo 228 denuncias y 15 detenidos.