El Ministerio de Educación informó que comenzó la inscripción al Programa Progresar, una iniciativa que otorga apoyo económico a jóvenes para finalizar la educación obligatoria y continuar con estudios superiores.
Becas Progresar: la inscripción se extenderá hasta el 1 de septiembre
El Ministerio de Educación confirmó que ya están abiertas las inscripciones al Programa Progresar, que otorga apoyo económico a jóvenes para finalizar la educación secundaria y continuar estudios superiores. Hay distintas líneas con fechas de cierre entre el 1 y el 5 de septiembre.