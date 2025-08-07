Becas Progresar: la inscripción se extenderá hasta el 1 de septiembre

La línea Obligatorio, dirigida a estudiantes de entre 16 y 24 años que estén cursando el nivel Primaria o Secundaria (en modalidades de Adultos, CENS, Orientada y Artística, Técnicas o Agrotécnicas), abrió el 4 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre.

En paralelo, la línea Superior —para ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 para quienes estén en carreras avanzadas de nivel terciario o universitario— iniciará la inscripción el 18 de agosto, con cierre el 5 de septiembre.