Becas Progresar: la inscripción se extenderá hasta el 1 de septiembre

El Ministerio de Educación confirmó que ya están abiertas las inscripciones al Programa Progresar, que otorga apoyo económico a jóvenes para finalizar la educación secundaria y continuar estudios superiores. Hay distintas líneas con fechas de cierre entre el 1 y el 5 de septiembre.

La línea Obligatorio, dirigida a estudiantes de entre 16 y 24 años que estén cursando el nivel Primaria o Secundaria (en modalidades de Adultos, CENS, Orientada y Artística, Técnicas o Agrotécnicas), abrió el 4 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre.

En paralelo, la línea Superior —para ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 para quienes estén en carreras avanzadas de nivel terciario o universitario— iniciará la inscripción el 18 de agosto, con cierre el 5 de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, precisó que los aspirantes deberán contar con ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), acreditar asistencia regular y cumplir con las condiciones específicas de cada línea de beca.

La inscripción se realiza únicamente a través de la plataforma del programa, con cuenta validada en Mi Argentina. Los pagos se efectúan por transferencia directa a CBU o CVU a nombre del beneficiario.

Para conocer los requisitos completos, condiciones e inscribirse, se puede ingresar a: argentina.gob.ar/progresar.

