El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con un plan de renovación en la Ruta Provincial N° 12, conocida como Avenida Ignacio de la Roza, en La Bebida, departamento Rivadavia. Las obras se llevan a cabo en el tramo comprendido entre calle Comercio y el Jardín de los Poetas. En ese sector, la Dirección de Recursos Energéticos instala un moderno sistema de alumbrado para ofrecer mayor eficiencia y seguridad, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad ejecuta la construcción de cordón cuneta en el cantero central, optimizando la circulación y el aprovechamiento del espacio público.
Avanza la modernización en la Ruta 12: nuevas luminarias led y obras viales
Instalan luminarias LED y suman el cordón cuneta para mejorar la seguridad vial y modernizar la infraestructura de la Av. Ignacio de la Roza.