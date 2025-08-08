Avanza la modernización en la Ruta 12: nuevas luminarias led y obras viales

image

A la fecha, se han finalizado 180 bases de hormigón de las 192 proyectadas, junto con la instalación de 148 columnas metálicas de doble brazo. También se inició el montaje de las luminarias, con 100 unidades LED ya colocadas sobre las estructuras.

La puesta en valor de la Ruta 12 se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Rivadavia, que llevan adelante la reubicación de árboles y el riego, buscando mejorar la integración urbana y preservar el paisaje natural.

image

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad desarrolla el cordón cuneta en el cantero central, en el sector comprendido entre calle Comercio y el Jardín de los Poetas. Las labores incluyen limpieza del terreno, excavación, colocación de base granular, armado y hormigonado, tareas que permitirán un mejor ordenamiento vial y un sistema de drenaje más eficiente.

Con estas acciones, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la modernización de los corredores más importantes del Gran San Juan, priorizando la seguridad de los usuarios, la eficiencia energética y un crecimiento urbano planificado.