Avanza la modernización en la Ruta 12: nuevas luminarias led y obras viales

Instalan luminarias LED y suman el cordón cuneta para mejorar la seguridad vial y modernizar la infraestructura de la Av. Ignacio de la Roza.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con un plan de renovación en la Ruta Provincial N° 12, conocida como Avenida Ignacio de la Roza, en La Bebida, departamento Rivadavia. Las obras se llevan a cabo en el tramo comprendido entre calle Comercio y el Jardín de los Poetas. En ese sector, la Dirección de Recursos Energéticos instala un moderno sistema de alumbrado para ofrecer mayor eficiencia y seguridad, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad ejecuta la construcción de cordón cuneta en el cantero central, optimizando la circulación y el aprovechamiento del espacio público.

El proyecto prevé la incorporación de luminarias LED de nueva generación, que aportan un importante ahorro de energía y mayor vida útil. Estas luces se colocan en columnas metálicas con doble brazo, sostenidas por bases de hormigón que garantizan firmeza y resistencia. El sistema se complementa con cableado subterráneo y puestas a tierra para asegurar un servicio estable y seguro.

A la fecha, se han finalizado 180 bases de hormigón de las 192 proyectadas, junto con la instalación de 148 columnas metálicas de doble brazo. También se inició el montaje de las luminarias, con 100 unidades LED ya colocadas sobre las estructuras.

La puesta en valor de la Ruta 12 se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Rivadavia, que llevan adelante la reubicación de árboles y el riego, buscando mejorar la integración urbana y preservar el paisaje natural.

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad desarrolla el cordón cuneta en el cantero central, en el sector comprendido entre calle Comercio y el Jardín de los Poetas. Las labores incluyen limpieza del terreno, excavación, colocación de base granular, armado y hormigonado, tareas que permitirán un mejor ordenamiento vial y un sistema de drenaje más eficiente.

Con estas acciones, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la modernización de los corredores más importantes del Gran San Juan, priorizando la seguridad de los usuarios, la eficiencia energética y un crecimiento urbano planificado.

