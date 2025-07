Avanza el Plan de Pavimentos Urbanos: importantes mejoras viales en Pocito

“Este tipo de obras son muy esperadas. Cuando decidimos desarrollarlas, pensamos en cómo colaborar y proponer un plan bien federal para llegar a todos los departamentos. No solo mejoran la seguridad vial, sino que generan mejor intercomunicación en cada jurisdicción”, destacó Orrego.

Además, el gobernador subrayó la importancia del trabajo conjunto en tiempos complejos: “De una crisis no se sale de un día para otro, pero si estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar”.

Obras que mejoran la calidad de vida

El Plan Provincial de Pavimentos Urbanos busca optimizar la transitabilidad, facilitar el acceso a servicios esenciales como centros de salud y escuelas, y potenciar la conectividad interna de los departamentos.

Actualmente, la Dirección de Vialidad Provincial ejecuta trabajos similares en más de 10 departamentos. Ya se inauguraron obras en San Martín, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, y los trabajos continúan en otras comunas de San Juan.

Con estas iniciativas, el Gobierno provincial apuesta a renovar la Red Vial Urbana Municipal y a fortalecer el desarrollo local con infraestructura que impacta directamente en el día a día de los sanjuaninos.