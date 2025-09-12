San Juan presentó el primer relevamiento industrial manufacturero

El sector industrial es, además, un gran dinamizador de la economía en cuanto a la generación de empleo, su impulso a la innovación tecnológica y al agregar valor transformando materias primas en bienes. Su efecto multiplicador fortalece a otros sectores productivos, potenciando el trabajo, crecimiento y competitividad.

Principales resultados del relevamiento.

• El 45% de las empresas relevadas pertenecen al rubro alimentos y bebidas.

• Más del 65% de las industrias se concentran en el Gran San Juan.

• El 30% del empleo generado corresponde también al sector de alimentos y bebidas.

• Los productos primarios y de ciclo agrícola-industrial son los que presentan mayor estacionalidad.

• El sector de productos químicos concentra el 35% del monto total de ventas.

• Se registró un 30% más de inversión en tecnología, innovación e I+D.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), Silvana Sánchez Di Doménico. También participaron el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, junto a funcionarios de ambas carteras provinciales y representantes de la actividad industrial de la provincia. Los datos abarcan la totalidad de las ramas de las actividades económicas.

Desde el Gobierno provincial anunciaron que en los próximos meses se continuará con las tareas de campo para profundizar las mediciones y dar seguimiento a la evolución del sector industrial sanjuanino.

El ministro Gustavo Fernández dio detalles del trabajo realizado: "Presentamos el relevamiento industrial manufacturero que realizamos el año pasado en la provincia, una herramienta que nos permite trazar un mapa de la realidad de la industria en San Juan y, sobre todo, conocer su estructura”. Consideró también que este diagnóstico “es clave para definir políticas que nos ayuden a aprovechar las oportunidades que se abren hacia el futuro, donde esperamos que la industria manufacturera sea un actor central”. Y que “el relevamiento nos brinda, además, una base sólida para pensar en sectores estratégicos que necesitamos potenciar, como el metalmecánico o el de minerales no metalíferos, vinculados a oportunidades como la minería”.

Por su parte la directora Silvana Sánchez Di Doménico destacó que “a nivel nacional, el sector industrial constituye la principal actividad económica, con una participación del 18,4% en el PIB”. Así como también indicó que el empleo registrado total en el sector es 14.349, que representa el 17,2% del total de empleos registrados de la provincia”. Y concluyó que “en el 1 semestre del 2025 las exportaciones de los principales rubros manufactureros son aprox 73% del valor total exportado sin minería (oro), significando cerca de 135 millones de dólares FOB”.

A partir de este informe, coincidieron desde ambas carteras ministeriales que el desafío es sostener una medición periódica que nos permita mantener actualizada esta información de manera permanente, tanto para la toma de decisiones del sector público como del privado.